Україна володіє 22 з 30 критичних для ЄС корисних копалин: пропонує створювати спільні підприємства

Україна володіє 22 з 30 критичних для ЄС корисних копалин та займає перше місце в Європі за запасами урану та літію.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у статті для видання Politico.

"Ми не з тих, хто просить про вступ до ЄС просто заради фінансування чи преференцій. Ми знаємо собі ціну і чесно говоримо про це з партнерами. Ми вже є основою безпеки Європи", - наголосив очільник уряду.

Він додав, що Україна володіє 22 з 30 критичних для ЄС корисних копалин та займає перше місце в Європі за запасами урану.

"Ми здатні не лише покрити власні енергетичні потреби, а й експортувати уран, особливо в умовах зростаючого попиту на ядерну енергетику в ЄС", - підкреслив Шмигаль.

Він додав, що також в Україні найбільші запаси літію в Європі. У 2021 році у світі було спожито 460 тисяч тонн карбонату літію, а до 2030 року попит зросте до 6 мільйонів тонн.

Тому Шмигаль зауважив, що Україна готова створювати спільні підприємства, що нададуть ЄС стратегічну перевагу.

"Україна серед світових лідерів за запасами титану. Лише 10% розвіданих запасів розробляється, тож ми можемо повністю замістити імпорт російського титану для європейської промисловості, включно з оборонним сектором", - зазначив прем'єр-міністр.

Він додав, що відновлення України стане важливим чинником для консолідації Європи, адже ідеться про сотні мільярдів євро інвестицій, що створять нові виробництва та робочі місця як в Україні, так і у країнах ЄС.

Доступ до українських рідкісноземельних копалин

Президент США Дональд Трамп висловив бажання укласти угоду з Україною, згідно з якою Україна постачатиме США рідкісноземельні мінерали, необхідні для виробництва електроніки, в обмін на надання американської допомоги.

Трамп заявив, що Україна погодилася передати США рідкісноземельні метали на суму 500 мільярдів доларів.

12 лютого Сполучені Штати передали Україні першу частину угоди про партнерство, яка стосується корисних копалин.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що одним із напрямків "Плану перемоги" є інвестиції в корисні копалини, та підкреслив, що Україна відкрита до співпраці з партнерами в цій сфері.

Про рідкісноземельні метали, що і де є в Україні та скільки це коштує детальніше читайте у матеріалі Delo.ua.