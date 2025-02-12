США передали Україні проєкт угоди щодо корисних копалин – Зеленський

12 лютого Сполучені Штати передали Україні першу частину угоди про партнерство, яка стосується корисних копалин.

Про це пише "Інтерфакс-Україна".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що необхідно зробити все, що підписати її якнайшвидше.

"Ми говорили про корисні копалини... Я знаю, що нашій команді передали перший драфт цього відповідного документа про партнерство між нашими країнами. Я дуже хочу, щоб наша команда опрацювала цей документ. Цей документ ми отримали сьогодні, ми... зробимо все, щоб наші команди могли дійсно дуже швидко домовитися і підписати цей документ", - сказав він журналістам за результатами зустрічі з міністром фінансів США Скоттом Бессентом.

Зеленський очікує, що українська команда працюватиме в ці найближчі два дні, щоб на конференції у Мюнхені була можливість зафіксувати більш конкретні домовленості.

Міністр фінансів США Скотт Бессент сказав, що цей документ відповідає баченню Дональда Трампа, стосовно швидкого закінчення війни.

Що відомо про пропозицію США

Президент США Дональд Трамп висловив бажання укласти угоду з Україною, згідно з якою Україна постачатиме США рідкісноземельні мінерали, необхідні для виробництва електроніки, в обмін на надання американської допомоги.

Україна пристала на цю пропозицію і погодилася передати США рідкісноземельні метали на суму 500 мільярдів доларів як оплату за військову допомогу, яку Вашингтон вже надав Києву.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що одним із напрямків "Плану перемоги" є інвестиції в корисні копалини, та підкреслив, що Україна відкрита до співпраці з партнерами в цій сфері.

Про рідкісноземельні метали, що і де є в Україні та скільки це коштує детальніше читайте у матеріалі Delo.ua.