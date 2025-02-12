США передали Украине проект соглашения по полезным ископаемым – Зеленский

12 февраля Соединенные Штаты передали Украине первую часть соглашения о партнерстве, касающуюся полезных ископаемых.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что необходимо сделать все, что подписать как можно скорее.

"Мы говорили о полезных ископаемых... Я знаю, что нашей команде передали первый драфт этого соответствующего документа о партнерстве между нашими странами. Я очень хочу, чтобы наша команда проработала этот документ. Этот документ мы получили сегодня, мы... сделаем все, чтобы наши команды могли действительно очень быстро договориться и подписать этот документ", — сказал он журналистам по результатам встречи с министром финансов США Скоттом Бессентом.

Зеленский ожидает, что украинская команда будет работать в ближайшие два дня, чтобы на конференции в Мюнхене была возможность зафиксировать более конкретные договоренности.

Министр финансов США Скотт Бессент сказал, что этот документ соответствует видению Дональда Трампа относительно скорого окончания войны.

Что известно о предложении США

Президент США Дональд Трамп выразил желание заключить соглашение с Украиной, согласно которому Украина будет поставлять США редкоземельные минералы, необходимые для производства электроники, в обмен на оказание американской помощи.

Украина приняла это предложение и согласилась передать США редкоземельные металлы на сумму 500 миллиардов долларов в качестве оплаты за военную помощь, которую Вашингтон уже предоставил Киеву.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что одним из направлений "Плана победы" являются инвестиции в полезные ископаемые, и подчеркнул, что Украина открыта для сотрудничества с партнерами в этой сфере.

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