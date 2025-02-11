Украина согласилась передать США редкоземельные металлы на $500 млрд — Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина согласилась передать США редкоземельные металлы на сумму 500 миллиардов долларов в качестве оплаты за военную помощь, которую Вашингтон уже предоставил Киеву.

Об этом Трамп заявил в эфире Fox News.

При этом он подчеркнул, что США должны получить доступ к природным ресурсам Украины независимо от того, будет ли достигнуто мирное соглашение с Россией.

"Украинцы могут заключить соглашение о прекращении войны с Россией. Они могут договориться и заключить соглашение. Как-то они могут стать россиянами, а могут не стать россиянами. Но все деньги, которые мы потратили, я сказал, что хочу их вернуть. И я сказал им, что хочу эквивалент на сумму 500 миллиардов долларов в виде редкоземельных".

Он утверждает, что Украина "по сути согласилась" передать США редкоземельные минералы на полтриллиона долларов в качестве платы за военную помощь.

"У них есть чрезвычайно ценные земли с точки зрения редкоземельных минералов, с точки зрения нефти и газа, с точки зрения других вещей. Я хочу, чтобы наши деньги были защищены, потому что мы тратим сотни миллиардов долларов в Украине", — отметил Трамп.

По его мнению, продолжать оказывать помощь разрушенной войной Украине за бесценок было бы "глупостью".

Что известно о предложении Трампа

Президент США Дональд Трамп выразил желание заключить соглашение с Украиной, согласно которому Украина будет поставлять США редкоземельные минералы, необходимые для производства электроники, в обмен на оказание американской помощи.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что одним из направлений "Плана победы" являются инвестиции в полезные ископаемые, и подчеркнул, что Украина открыта для сотрудничества с партнерами в этой сфере.

О редкоземельных металлах, что и где есть в Украине и сколько это стоит подробнее читайте в материале Delo.ua.