Україна погодилася передати США рідкісноземельні метали на $500 млрд – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна погодилася передати США рідкісноземельні метали на суму 500 мільярдів доларів як оплату за військову допомогу, яку Вашингтон вже надав Києву.

Про це Трамп заявив в ефірі Fox News.

При цьому він наголосив, що США мають отримати доступ до природних ресурсів України незалежно від того, чи буде досягнуто мирної угоди з Росією.

"Українці можуть укласти угоду про припинення війни з Росією. Вони можуть домовитися і укласти угоду. Якось вони можуть стати росіянами, а можуть не стати росіянами. Але всі гроші, які ми витратили, я сказав, що хочу їх повернути. І я сказав їм, що хочу еквівалент на суму 500 мільярдів доларів у вигляді рідкісноземельних мінералів", -наголосив президент США.

Він стверджує, що Україна "по суті погодилася" передати США рідкісноземельні мінерали на півтрильйона доларів як плату за військову допомогу.

"У них є надзвичайно цінні землі з точки зору рідкісноземельних мінералів, з точки зору нафти та газу, з точки зору інших речей. Я хочу, щоб наші гроші були захищені, тому що ми витрачаємо сотні мільярдів доларів в Україні", — наголосив Трамп.

На його думку, продовжувати надавати допомогу зруйнованій війною Україні за безцінь було б "дурістю".

Що відомо про пропозицію Трампа

Президент США Дональд Трамп висловив бажання укласти угоду з Україною, згідно з якою Україна постачатиме США рідкісноземельні мінерали, необхідні для виробництва електроніки, в обмін на надання американської допомоги.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що одним із напрямків "Плану перемоги" є інвестиції в корисні копалини, та підкреслив, що Україна відкрита до співпраці з партнерами в цій сфері.

Про рідкісноземельні метали, що і де є в Україні та скільки це коштує детальніше читайте у матеріалі Delo.ua.