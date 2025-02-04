Трамп хоче обміняти українські надра на допомогу США

Президент США Дональд Трамп заявив, що хоче укласти з Києвом угоду, за якою Україна постачатиме Сполученим Штатам потрібні для електроніки рідкоземельні мінерали в обмін на американську допомогу.

Про це повідомляє AP.

Трамп хоче обміняти українські рідкоземельні елементи на допомогу США

Під час спілкування з журналістами у Білому домі Трамп на питання, як він бачить взаємодію з Україною повідомив, що зацікавлений у рідкоземельних українських ресурсах.

"Ми говоримо Україні: у вас є дуже цінні рідкоземельні ресурси. Ми хочемо, щоб те, що ми вкладаємо, було забезпечене певними гарантіями. Нам потрібна гарантія. Ми передаємо їм гроші, надаємо озброєння. Європа не встигає за нами — вони повинні зрівнятися. За рівнем фінансування вони далеко позаду. Вони мають платити хоча б нарівні з нами, а насправді — значно більше. Тому ми розглядаємо угоду з Україною, за якою вони нададуть нам гарантії на те, що ми їм передаємо, у вигляді рідкоземельних ресурсів та інших активів", - наголосив Трамп.

Журналісти уточнили ці слова щодо українських рідкоземельних ресурсів, запитавши очільника Білого дому про те, чи він дійсно хоче, щоб Україна передала їх Сполученим Штатам.

"Так. Я хочу гарантії доступу до рідкоземельних ресурсів. Ми вкладаємо сотні мільярдів доларів. Вони мають чудові запаси рідкоземельних металів, і я хочу гарантії доступу до них. І вони готові це зробити. Це абсолютно очевидно", - підкреслив Трамп

Зеленський включив до плану перемоги пункт про рідкоземельні ресурси, розраховуючи на США

Президент України Володимир Зеленський включив до плану перемоги пункт про рідкоземельні ресурси, розраховуючи в цьому питанні на США, повідомляє "Суспільне".

Джерело видання в Офісі президента також додало, що водночас ключовим є питання безпеки, коли йдеться про використання рідкоземельних ресурсів.

"Щоб гарантувати використання цих ресурсів, потрібно забезпечити безпеку, щоб росіяни не окупували землі з цими ресурсами", — прокоментував співрозмовник.

Рідкоземельні метали в Україні: що відомо

Рідкоземельні метали (РЗМ) — це група з 17 хімічних елементів, включаючи лантаноїди, а також скандій та ітрій.

Ці елементи мають унікальні магнітні, люмінесцентні та електрохімічні властивості, що робить їх незамінними в сучасних технологіях, енергетиці та оборонній промисловості. Вони є також критично важливими для виробництва електромобілів, смартфонів та іншої електроніки.

Україна володіє значними запасами РЗМ та інших критичних мінералів і входить до десятки світових постачальників мінеральних ресурсів, маючи близько 20 000 родовищ, що охоплюють 116 видів мінералів. До них належать титан, літій, берилій, марганець, галій, уран, цирконій, графіт, апатит, флюорит і нікель.

В Україні поклади рідкісних та рідкоземельних металів розташовані у межах Українського щита, зокрема у Волинському, Подільському, Центральному, Криворізько-Кременчуцькому та Приазовському районах.

За оцінкою Forbes за 2023 рік, сукупна вартість корисних копалин в Україні сягає до 15 трильйонів доларів. Але понад 70% загальної суми припада­ють на три області — Донецьку, Дніпропетровську та Луганську.

До повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році, Україна була значним постачальником сталі, титану, літію, галію, залізної руди та марганцю до Європи.

Зауважимо, наприкінці 2024 року Верховна Рада в цілому ухвалила законопроєкт № 6227 про "Загальноукраїнську програму розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року".

Як зауважив голова Незалежної профспілки гірників України, народний депутат Михайло Волинець, згідно з прийнятим законом, Україна коштом платників податків буде розвідувати копалини, а потім визначені родовища віддаватимуться іноземним юридичним і фізичним особам за безцінь, без повноцінних конкурсних процедур. Він прогнозує, що з молотка підуть 100 видів унікальних рідкоземельних копалин, 22 з яких визнані Євросоюзом критичними.