Трамп заявив про "дуже серйозні" переговори з Росією щодо війни в Україні

Президент США Дональд Трамп заявив, що його команда веде "дуже серйозні" переговори з Росією щодо припинення війни в Україні. Він також натякнув, що незабаром можуть бути зроблені "важливі кроки" для врегулювання конфлікту.

Про це пише The Associated Press.

"Ми будемо говорити, і я думаю, що зробимо щось важливе. Ми хочемо покласти край цій війні. Ця війна не почалася б, якби я був президентом", – сказав Трамп під час спілкування з журналістами в Овальному кабінеті.

Він не уточнив, хто саме з його адміністрації контактував із представниками Кремля, але наголосив, що обидві сторони "вже спілкувалися".

На запитання, чи мав він безпосередній контакт із президентом Росії Володимиром Путіним, Трамп відповів ухильно: "Я не хочу цього говорити".

Раніше в січні Трамп під час інтерв’ю Fox News висловив скепсис щодо українського президента Володимира Зеленського, заявивши, що той "надто сміливо говорить", попри залежність України від американської військової допомоги.

"Вони були сміливими, але ми дали їм мільярди доларів", – сказав Трамп.

Нагадаємо, Трамп доручив своєму спеціальному посланнику із питань врегулювання війни між Україною та Росією Кіту Келлогу закінчити війну за сто днів, але майже ніхто не вірить у таку можливість.

Сам же Келлог заявляв, що у команди Трампа є надійний план для припинення бойових дій і початку переговорів РФ та України, адже США розглядають тиск не лише на РФ, а й на Київ, пропонуючи ініціативи для обох сторін. Келлог вважає, що припинення вогню можливе за місяці, а не роки.

Зазначається, що Келлог останнім часом публічно підтримував думку про те, що Україна може здобути перемогу на полі бою проти Росії за допомогою США.