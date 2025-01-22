Трамп доручив спецпредставнику завершити війну в Україні за 100 днів - WSJ

Президент США Дональд Трамп доручив своєму спеціальному посланнику із питань врегулювання війни між Україною та Росією Кіту Келлогу закінчити війну за сто днів, але майже ніхто не вірить у таку можливість.

Про це пише The Wall Street Journal.

Як зауважує видання, роль Кіта Келлога як спеціального посланця щодо війни в Україні, здійснити початкові кроки у мирних переговорах, але "майже ніхто не думає, що він зможе це зробити". Тому переговори швидше за все на всіх етапах контролюватиме особисто президент США.

Wall Street Journal звертає увагу на те, що в Росії насторожено ставляться до Кіта Келлога.

Зазначається, що Келлог останнім часом публічно підтримував думку про те, що Україна може здобути перемогу на полі бою проти Росії за допомогою США.

Він стверджував, що рішення адміністрації Джо Байдена про надання Україні більш потужної зброї може дати Трампу важелі впливу на РФ, щоб змусити Кремль сісти за стіл переговорів.

«Росія не виявила жодного інтересу до переговорів із Келлогом. Кремль припускає, що хімія між Трампом і Путіним може призвести до покращення відносин із США за президентства Трампа», - йдеться у статті.

Колишні колеги Келлога пояснюють, що його призначили посланцем з урегулювання війни після того, як він публічно критикував адміністрацію Джо Байдена за повільне надання військової допомоги та водночас звинувачував її у провокуванні Москви шляхом підштовхування Києва до вступу в НАТО.

Також Келог закликав до припинення вогню і врегулювання конфлікту шляхом переговорів із застосуванням "пряників і батогів", щоб змусити Росію та Україну сісти за стіл переговорів.

Раніше Дональд Трамп призначив генерала Кіта Келлога спеціальним представником із питань врегулювання конфлікту між Україною та Росією.

Повідомлялося, що Келлог приїде в Україну після того, як Трамп вступить на посаду. Дата майбутнього візиту наразі ще не встановлена.

За словами Келлога, і Трамп, і він сам усвідомлюють: вони мають "мало часу" для пошуку рішення війни Росії проти України.

Команда Трампа прогнозує мирну угоду між Україною та РФ в найближчі місяці

Радники новообраного президента Дональда Трампа визнають, що для завершення війни в Україні знадобиться кілька місяців або більше, що ставить під питання його головну зовнішньополітичну обіцянку — укласти мирну угоду з першого дня в Білому домі.

Трамп може підготувати мирну угоду до Великодня, який цьогоріч віряни святкуватимуть 20 квітня 2025 року. Ключове питання переговорів – території, зокрема Курська область.

Планується, що лінія фронту буде заморожена шляхом припинення вогню та введення демілітаризованої зони. За згоду на це Росія отримає обмежене пом’якшення санкцій, а повне – лише після підписання мирної угоди, яка сподобається Україні.

Також зазначається, що Україну не просили б відмовитися від повернення окупованих територій, але вона повинна добиватися цього лише дипломатичним шляхом.