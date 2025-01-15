Команда Трампа прогнозує мирну угоду між Україною та РФ в найближчі місяці

Радники новообраного президента Дональда Трампа визнають, що для завершення війни в Україні знадобиться кілька місяців або більше, що ставить під питання його головну зовнішньополітичну обіцянку — укласти мирну угоду з першого дня в Білому домі.

Про це повідомляє Reuters.

Прогнози соратників Трампа

Двоє соратників Трампа, які обговорювали війну в Україні з новообраним президентом, повідомили Reuters, що наразі розглядають можливість вирішення конфлікту протягом кількох місяців.

Вони зазначили, що обіцянки Трампа укласти мирну угоду з першого дня перебування в Білому домі були комбінацією передвиборчих заяв і недостатньої оцінки складності конфлікту, а також часу, необхідного для формування нової адміністрації.

Оцінки соратників Трампа узгоджуються з коментарями Кіта Келлога, який заявив, що розв'язання війни можливе протягом 100 днів.

Однак Джон Гербст, колишній посол США в Україні, вважає цей термін "надто оптимістичним" і підкреслює, що Трамп повинен переконати Путіна в негативних наслідках непоступливості.

Про обіцянки Трампа

Перед виборами 5 листопада Трамп неодноразово обіцяв досягти угоди між Україною та Росією вже в перший день на посаді.

Однак наприкінці жовтня його риторика змінилася, і він почав стверджувати, що може вирішити війну "дуже швидко".

Після виборів Трамп ще більше відмовився від конкретних термінів, просто заявляючи, що "вирішить" конфлікт, а також зазначив, що припинення війни в Україні буде складнішим, ніж досягнення перемир'я в Газі.

Як реагує РФ

Росія також подає суперечливі сигнали щодо можливості мирної угоди, підтримуючи прямі переговори з Трампом, але відкидаючи деякі ідеї його радників як нереалізовані.

Зокрема, Кремль відмовився коментувати оновлений графік команди Трампа, а представники нової адміністрації та посольства України у Вашингтоні не надали відповіді на запити щодо коментарів, зазначає Reuters.

Про війну та можливу мирну угоду

За останні місяці Росія досягла значних успіхів на полі бою. Незважаючи на великі втрати в людях та техніці, багато аналітиків вважають, що Путін має стимул затримати угоду, намагаючись розширити контроль над більшою частиною української території.

Хоча точні деталі мирного плану Трампа ще обговорюються, його радники в цілому підтримують відмову від можливості членства України в НАТО, принаймні в найближчому майбутньому, і заморожування поточних бойових ліній.

Більшість високопоставлених радників Трампа також підтримують ідею надання Україні матеріальних гарантій безпеки, таких як створення демілітаризованої зони, патрулюваної європейськими військами.

Нагадаємо, новообраний президент США Дональд Трамп прагне завершити війну між Росією та Україною і може підготувати мирну угоду до Великодня, який цьогоріч віряни святкуватимуть 20 квітня 2025 року. Ключове питання переговорів – території, зокрема Курська область.