Команда Трампа прогнозирует мирное соглашение между Украиной и РФ в ближайшие месяцы

Советники новоизбранного президента Дональда Трампа признают, что для завершения войны в Украине понадобится несколько месяцев или больше, что ставит под вопрос его главное внешнеполитическое обещание заключить мирное соглашение с первого дня в Белом доме.

Об этом сообщает Reuters.

Прогнозы соратников Трампа

Двое соратников Трампа, обсуждавших войну в Украине с новоизбранным президентом, сообщили Reuters, что сейчас рассматривают возможность разрешения конфликта в течение нескольких месяцев.

Они отметили, что обещания Трампа заключить мирное соглашение с первого дня пребывания в Белом доме были комбинацией предвыборных заявлений и недостаточной оценки сложности конфликта, а также времени, необходимого для формирования новой администрации.

Оценки соратников Трампа согласовываются с комментариями Кита Келлога, который заявил, что развязывание войны возможно в течение 100 дней.

Однако Джон Гербст, бывший посол США в Украине, считает этот термин "слишком оптимистичным" и подчеркивает, что Трамп должен убедить Путина в негативных последствиях неуступчивости.

Об обещаниях Трампа

Перед выборами 5 ноября Трамп неоднократно обещал добиться соглашения между Украиной и Россией уже в первый день в должности.

Однако в конце октября его риторика изменилась, и он стал утверждать, что может решить войну "очень быстро".

После выборов Трамп еще больше отказался от конкретных сроков, просто заявляя, что "разрешит" конфликт, а также отметил, что прекращение войны в Украине будет сложнее достижения перемирия в Газе.

Как реагирует РФ

Россия также подает противоречивые сигналы по поводу возможности мирного соглашения, поддерживая прямые переговоры с Трампом, но отвергая некоторые идеи его советников как нереализованные.

В частности, Кремль отказался комментировать обновленный график команды Трампа, а представители новой администрации и посольства Украины в Вашингтоне не дали ответа на запросы о комментариях, отмечает Reuters.

О войне и возможном мирном соглашении

За последние месяцы Россия добилась значительных успехов на поле боя. Несмотря на большие потери в людях и технике, многие аналитики считают, что у Путина есть стимул задержать соглашение, пытаясь расширить контроль над большей частью украинской территории.

Хотя точные детали мирного плана Трампа еще обсуждаются, его советники в целом поддерживают отказ от возможности членства Украины в НАТО, по крайней мере, в ближайшем будущем и замораживание текущих боевых линий.

Большинство высокопоставленных советников Трампа также поддерживают идею предоставления Украине материальных гарантий безопасности, таких как создание демилитаризированной зоны, патрулируемой европейскими войсками.

Напомним, новоизбранный президент США Дональд Трамп стремится завершить войну между Россией и Украиной и может подготовить мирное соглашение к Пасхе, которое в этом году верующие будут праздновать 20 апреля 2025 года. Ключевой вопрос переговоров – территории, в том числе Курская область.