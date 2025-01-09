У Трампа озвучили новый срок, за который президент США хочет остановить войну в Украине

Спецпредставитель по урегулированию войны в Украине генерал в отставке Кит Келлог имеет задачу завершить войну в течение 100 дней с момента инаугурации Дональда Трампа .

Об этом Кит Келлог сообщил в интервью Fox News.

По его словам, и Трамп, и он сам осознают: у них "мало времени" для поиска решения войны России против Украины.

Советник Трампа считает, что "самой большой ошибкой" Байдена был отказ говорить с лидером РФ Владимиром Путиным после 2022 года, тогда как Трамп планирует это сделать.

"Людям нужно понимать: он не пытается что-то дать Путину или россиянам. Он действительно пытается спасти суверенитет Украины и гарантировать. И он будет гарантировать, что это справедливо и честно", — подчеркнул спецпредставитель будущего президента США.

По мнению Келлога, Трампу удастся предложить приемлемое решение Путину и Владимиру Зеленскому "в краткосрочной перспективе".

"Я хотел бы поставить цель как на личном, так и на профессиональном уровне, я бы сказал, давайте установим ее на уровне ста дней", – сказал он.

Напомним, новоизбранный президент США Дональд Трамп стремится завершить войну между Россией и Украиной и может подготовить мирное соглашение к Пасхе, которое в этом году верующие будут праздновать 20 апреля 2025 года. Ключевой вопрос переговоров – территории, в том числе Курская область.

Ранее Дональд Трамп назначил генерала Кита Келлога специальным представителем по вопросам урегулирования конфликта между Украиной и Россией

Ожидается, что Келлог приедет в Украину после того, как Трамп вступит в должность. Дата предстоящего визита пока еще не установлена, пишет Reuters, ссылаясь на собственные источники.

Согласно плану Келлога, линия фронта будет заморожена путем прекращения огня и ввода демилитаризованной зоны. За согласие на это Россия получит ограниченное смягчение санкций, а полное только после подписания мирного соглашения, которое понравится Украине.

Также отмечается, что Украину не просили отказаться от возвращения оккупированных территорий, но она должна добиваться этого только дипломатическим путем.