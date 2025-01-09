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У Трампа озвучили новий термін, за який президент США хоче зупинити війну в Україні
Спецпредставник з врегулювання війни в Україні генерал у відставці Кіт Келлог має завдання завершити війну протягом 100 днів з моменту інавгурації Дональда Трампа.
Про це Кіт Келлог повідомив в інтерв’ю Fox News.
За його словами, і Трамп, і він сам усвідомлюють: вони мають "мало часу" для пошуку рішення війни Росії проти України.
Радник Трампа вважає, що "найбільшою помилкою" Байдена була відмова говорити з лідером РФ Володимиром Путіним після 2022 року, тоді як Трамп планує це зробити.
"Людям потрібно розуміти: він не намагається щось дати Путіну чи росіянами. Він насправді намагається врятувати суверенітет України та гарантувати. І він гарантуватиме, що це справедливо і чесно", – наголосив спецпредставник майбутнього президента США.
На думку Келлога, Трампу вдасться запропонувати прийнятне рішення Путіну та Володимиру Зеленському "у короткостроковій перспективі".
"Я хотів би поставити мету як на особистому, так і на професійному рівні, я б сказав, давайте встановимо її на рівні ста днів", - сказав він.
Нагадаємо, новообраний президент США Дональд Трамп прагне завершити війну між Росією та Україною і може підготувати мирну угоду до Великодня, який цьогоріч віряни святкуватимуть 20 квітня 2025 року. Ключове питання переговорів – території, зокрема Курська область.
Раніше Дональд Трамп призначив генерала Кіта Келлога спеціальним представником із питань врегулювання конфлікту між Україною та Росією.
Очікується, що Келлог приїде в Україну після того, як Трамп вступить на посаду. Дата майбутнього візиту наразі ще не встановлена, пише Reuters, посилаючись на власні джерела.
Згідно з планом Келлога, лінія фронту буде заморожена шляхом припинення вогню та введення демілітаризованої зони. За згоду на це Росія отримає обмежене пом’якшення санкцій, а повне – лише після підписання мирної угоди, яка сподобається Україні.
Також зазначається, що Україну не просили б відмовитися від повернення окупованих територій, але вона повинна добиватися цього лише дипломатичним шляхом.