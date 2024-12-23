Трамп може використати Арктику для припинення війни в Україні: деталі

Новообраний президент США Дональд Трамп може використати Арктику для закінчення війни в Україні та "провернути вигідну угоду".

Про це пише responsiblestatecraft.org.

Зазначається, що після переобрання Дональда Трампа його передвиборча обіцянка швидко завершити російсько-українську війну здається дедалі недосяжною, оскільки ситуація в Україні продовжує погіршуватися.

Що Трамп може запропонувати Путіну в обмін на закінчення війни

Однак нова адміністрація може спонукати Росію припинити війну. Це має включати стимули щодо Арктики — питання, яке гарантовано приверне увагу президента Росії Володимира Путіна. Такий варіант також може виявитися привабливим для Трампа, який дивиться на світ через призму бізнесмена, який прагне укласти великі угоди.

Як пише видання, участь Путіна у церемонії спуску на воду нового атомного криголама "Чукотка" у листопаді не викликала особливої ​​уваги на Заході, але продемонструвала неперевершену зосередженість російського президента на розвитку Арктичного регіону. Повідомляється, що судно є найбільшим і найпотужнішим криголамом у світі з довжиною 567 футів і водотоннажністю 33 500 тонн, з двома ядерними реакторами, які забезпечують потужність 350 мегават, що дозволяє йому пробивати лід товщиною майже 10 футів.

Коштують такі кораблі недешево, а вартість "Чукотки" становить близько півмільярда доларів, йдеться у матеріалі.

Повідомляється, що "Чукотка" є четвертим у серії атомних криголамів, ще один такого ж класу, "Якутія" наразі будується. У жовтні ще більш амбітний клас атомних криголамів отримав дозвіл на будівництво на верфі поблизу Владивостока вартістю 1 мільярд доларів, що є астрономічною сумою для сучасної Росії.

Перспективний Північний морський шлях

Пунктом призначення криголамів є Північний морський шлях, судноплавний маршрут, який проходить на північ від Росії та з’єднує Західну Європу з Азіатсько-Тихоокеанським регіоном. Цього року в ПМС було встановлено низку нових рекордів: його перетнув найбільший контейнеровоз та цим шляхом перевезли рекордну кількість нафти.

Для російського диктатора Путіна, який стикається як з політичними, так і з економічними труднощами, Арктика завжди стоїть на першому місці в порядку денному, оскільки на неї припадає близько 10% російського ВВП і 20% її експорту. Російські енергетичні компанії планують збільшити експорт російських ресурсів через ПМС у шість-сім разів до 200 мільйонів тонн у наступні п’ять років.

Проте арктичні амбіції Кремля виходять далеко за рамки нафти та газу. Економічне зростання РФ гальмував той простий факт, що більшість гігантських річок Росії, таких як Об, Єнісей і Лена, течуть на північ, у Арктику. Таким чином, функціональний ПМС, який має цілорічну навігацію, логічно є ключем до розблокування масштабних розробок у величезних, багатих на ресурси внутрішніх частинах країни та в ширшому плані для Сибіру.

Путін добре розуміє, що будівництво танків і ракет саме по собі не зробить Росію сильною і процвітаючою в майбутньому, але цей мегапроект може відкрити цю можливість.

Китай також прийняв ПМС через свій "Полярний шовковий шлях" і намагався тісно співпрацювати з Кремлем в Арктиці. Проте, незважаючи на поступовий прогрес, китайські та російські аналітики усвідомлюють, що Арктичний шлях ніколи не досягне свого справжнього потенціалу без підтримки Заходу. Тому зосередження на Арктиці, ймовірно, найбільше вплине на припинення війни в Україні. Довгоочікуваний морський шлях через залишається одним із небагатьох відносно конкретних геоекономічних призів, які Кремль цінує нарівні з самою Україною.

Безсумнівно, Китай рішуче підтримав би цей план. Але низка інших зацікавлених країн, таких як Канада, Фінляндія, Норвегія, Швеція, Японія також отримають прибуток від ПМС, маючи потенціал для полегшення глобальної напруги в Євразії.

Деякі штати США США також могли б отримати економічну вигоду, включаючи, очевидно, Аляску, а також північні порти, такі як Сіетл і навіть Бостон.

Щоб ця угода мала суттєві результати, США повинні скасувати санкції та сприяти таким великим європейським судноплавним компаніям, як Hapag Lloyd і Maersk, щоб дати зелене світло маршруту.

"Під час першої каденції Трамп зробив кілька сміливих жестів у зовнішній політиці та похвально пішов на деякі політичні ризики заради миру. Проте, додавши до мирних пропозицій морквину, яка гарантовано приверне увагу Путіна, переговори, які мають суттєвий арктичний компонент, могли б отримати прихильність Трампа та досягти успіху. Прийняття Трампом і просування цієї великомасштабної бізнес-угоди могло б не тільки допомогти повернути мир у Східну Європу, але й могло б оживити перспективи континенту в цілому", - констатує видання.

Трамп заявив, що хоче, аби Гренландія була під контролем США

Дональд Трамп заявив, що хоче, щоб Гренландія перебувала під контролем США. Про це він написав у Truth Social.

Трамп оголосив співзасновника PayPal Кена Хоурі своїм кандидатом на пост посла Сполучених Штатів у Данії. Водночас новообраний президент висловив думку, що контроль США над Гренландією вважає абсолютною необхідністю.

Під час своєї першої каденції Трамп заявив, що розглядає можливість купівлі США Гренландії, і скасував державну поїздку до Данії після того, як данські чиновники заявили, що автономна територія, яка є частиною королівства, не продається.

У неділю, 22 грудня, Трамп знову заявив про наміри контролю США над Гренландією:

"З метою національної безпеки та свободи в усьому світі Сполучені Штати Америки вважають, що володіння та контроль над Гренландією є абсолютною необхідністю", - підкреслив Трамп.