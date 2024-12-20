Останній пакет Байдена: США готують Україні військову допомогу на $1,2 млрд

Адміністрація президента Джо Байдена найближчими днями оголосить про свій останній пакет військової допомоги Україні, вартістю близько 1,2 мільярда доларів.

Про це пише Reuters, посилаючись на два джерела.

Згідно з повідомленням, пакет включає в себе ракети-перехоплювачі ППО та артилерійські боєприпаси, але точний вміст буде відомий після оголошення про передачу допомоги, яка відбудеться найближчими днями.

Відомо, що військова техніка, яка буде надана Україні, закуповуватиметься у оборонної промисловості або партнерів, а не береться з американських запасів, тобто для того, щоб прибути на поле бою їй реально можуть знадобитися місяці, якщо не роки.

Агентство пише, що з моменту вторгнення Росії до України Сполучені Штати виділили 175 мільярдів доларів допомоги, включаючи приблизно 61,4 мільярда доларів на безпекову допомогу.

Нагадаємо, 13 грудня, тобто лише тиждень тому, Сполучені Штати оголосили про 72-й пакет військової допомоги Україні вартістю $500 мільйонів, спрямований на підтримку українських сил у боротьбі з російською агресією.

Варто зауважити, що новообраний президент США Дональд Трамп припустив, що коли він вступить на посаду, Україна, ймовірно, не отримуватиме такої самої кількості допомоги, як від попередньої адміністрації. NBC News також зазначає, що Трамп не став брати на себе зобов'язання щодо збереження ролі США в НАТО. Втім, він підкреслив, що він збереже роль Америки в НАТО, якщо учасники "будуть платити за своїми рахунками".