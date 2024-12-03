США оголосили про новий пакет допомоги для України на $725 млн: що отримають ЗСУ

У понеділок, 2 грудня, Сполучені Штати Америки оголосили про виділення для України нового пакета військової допомоги на $725 млн.

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Про це повідомило міністерство оборони США.

Зазначається, що пакет допомоги включає:

ракети до Stinger;

боєприпаси для протидії безпілотним авіаційним системам (c-UAS);

боєприпаси до HIMARS;

артилерійські боєприпаси калібру 155 мм та 105 мм;

безпілотні авіаційні системи (UAS);

протипіхотні міни;

протитанкові системи Javelin і AT-4;

ракети TOW;

стрілецька зброя;

підривне обладнання;

обладнання для захисту критичної інфраструктури.

За даними Пентагону, з початку повномасштабного вторгнення РФ США виділили близько $61,4 млрд.

Повідомляється, що озброєння надають зі складів США за програмою президентських повноважень (PDA).

Нагадаємо, 20 листопада США оголосили про черговий пакет військової допомоги Україні на 275 мільйонів доларів, який, зокрема, включає боєприпаси для систем HIMARS і протитанкові системи Javelin.

Також чинний президент Сполучених Штатів Джо Байден закликав Конгрес виділити додаткові $24 млрд для посилення України у війні проти Росії.