США объявили о новом пакете помощи для Украины на $725 млн: что получат ВСУ

В понедельник, 2 декабря, Соединенные Штаты Америки объявили о выделении для Украины нового пакета военной помощи на $725 млн.

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Об этом сообщило Министерство обороны США.

Отмечается, что пакет помощи включает:

ракеты к Stinger;

боеприпасы для противодействия беспилотным авиационным системам (c-UAS);

боеприпасы к HIMARS;

артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм и 105 мм;

беспилотные авиационные системы (UAS);

противопехотные мины;

противотанковые системы Javelin и AT-4;

ракеты TOW;

стрелковое оружие;

взрывное оборудование;

оборудование защиты критической инфраструктуры.

По данным Пентагона, с начала полномасштабного вторжения РФ США выделили около $61,4 млрд.

Сообщается, что вооружение предоставляется со складов США по программе президентских полномочий (PDA).

Напомним, 20 ноября США объявили об очередном пакете военной помощи Украине на 275 миллионов долларов, который, в частности, включает в себя боеприпасы для систем HIMARS и противотанковые системы Javelin.

Также действующий президент США Джо Байден призвал Конгресс выделить дополнительные $24 млрд для усиления Украины в войне против России.