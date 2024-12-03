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Категория
Война в Украине
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США объявили о новом пакете помощи для Украины на $725 млн: что получат ВСУ

Пентагон объявил полный список пакета помощи Украине
Пентагон объявил полный список пакета помощи Украине

В понедельник, 2 декабря, Соединенные Штаты Америки объявили о выделении для Украины нового пакета военной помощи на $725 млн.

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Об этом   сообщило Министерство обороны США.

Отмечается, что пакет помощи включает:

  • ракеты к Stinger;
  • боеприпасы для противодействия беспилотным авиационным системам (c-UAS);
  • боеприпасы к HIMARS;
  • артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм и 105 мм;
  • беспилотные авиационные системы (UAS);
  • противопехотные мины;
  • противотанковые системы Javelin и AT-4;
  • ракеты TOW;
  • стрелковое оружие;
  • взрывное оборудование;
  • оборудование защиты критической инфраструктуры.

По данным Пентагона, с начала полномасштабного вторжения РФ США выделили около $61,4 млрд.

Сообщается, что вооружение предоставляется со складов США по программе президентских полномочий (PDA).

Напомним, 20 ноября США объявили об очередном пакете военной помощи Украине на 275 миллионов долларов, который, в частности, включает в себя боеприпасы для систем HIMARS и противотанковые системы Javelin.

Также действующий президент США Джо Байден призвал Конгресс выделить дополнительные $24 млрд для усиления Украины в войне против России.

Автор:
Светлана Манько