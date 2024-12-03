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- Война в Украине
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США объявили о новом пакете помощи для Украины на $725 млн: что получат ВСУ
В понедельник, 2 декабря, Соединенные Штаты Америки объявили о выделении для Украины нового пакета военной помощи на $725 млн.
Об этом сообщило Министерство обороны США.
Отмечается, что пакет помощи включает:
- ракеты к Stinger;
- боеприпасы для противодействия беспилотным авиационным системам (c-UAS);
- боеприпасы к HIMARS;
- артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм и 105 мм;
- беспилотные авиационные системы (UAS);
- противопехотные мины;
- противотанковые системы Javelin и AT-4;
- ракеты TOW;
- стрелковое оружие;
- взрывное оборудование;
- оборудование защиты критической инфраструктуры.
По данным Пентагона, с начала полномасштабного вторжения РФ США выделили около $61,4 млрд.
Сообщается, что вооружение предоставляется со складов США по программе президентских полномочий (PDA).
Напомним, 20 ноября США объявили об очередном пакете военной помощи Украине на 275 миллионов долларов, который, в частности, включает в себя боеприпасы для систем HIMARS и противотанковые системы Javelin.
Также действующий президент США Джо Байден призвал Конгресс выделить дополнительные $24 млрд для усиления Украины в войне против России.