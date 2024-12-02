Шольц объявит о новых поставках оружия на 650 млн евро во время визита в Киев

2 декабря канцлер Германии Олаф Шольц прибыл с необъявленным визитом в Украину.

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Об этом сообщает dpa i Tagesschau .

Bundeskanzler Olaf Scholz ist heute in Kyjiw. Es ist sein zweiter Besuch seit Beginn des russischen Angriffskriegs. Dass diese Reise mitten in den Wahlkampf fällt, ist kein Zufall. Scholz will mit Selenskyj über weitere Unterstützung und Wege zum Frieden sprechen. @tagesschau pic.twitter.com/vrbOlo5af6 — Vassili Golod (@VassiliGolod) December 2, 2024

Шольц проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Вероятно, переговоры будут касаться ситуации на фронте, а также дипломатических инициатив, которые могут исходить от новоизбранного президента США Дональда Трампа по прекращению войны.

Как пишут немецкие СМИ, своим визитом канцлер хочет дать понять, что Германия будет оставаться "сильнейшим поклонником Украины в Европе".

Шольц также анонсировал, что на встрече с Зеленским в Киеве объявит о пакете военной помощи на 650 млн евро, который будет передан до конца года.

"Украина может положиться на Германию. Мы говорим, что делаем. И мы делаем то, что говорим", — отметил Шольц.

Последний раз Шольц приезжал в Киев в июне 2022 года вместе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и тогдашним премьер-министром Италии Марио Драги.

Ранее Германия передала Украине пакет гуманитарной помощи на сумму €200 миллионов в преддверии зимы. Также ФРГ объявила о выделении Украине 60 миллионов евро на гуманитарную помощь. Эти средства были направлены на покрытие нужд жителей восточных регионов страны.