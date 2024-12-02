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Шольц объявит о новых поставках оружия на 650 млн евро во время визита в Киев

Владимир Зеленский и Олаф Шольц Фото: Офис президента
Владимир Зеленский и Олаф Шольц Фото: Офис президента

2 декабря канцлер Германии Олаф Шольц прибыл с необъявленным визитом в Украину.

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Об этом сообщает   dpa   i   Tagesschau .

Шольц проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Вероятно, переговоры будут касаться ситуации на фронте, а также дипломатических инициатив, которые могут исходить от новоизбранного президента США Дональда Трампа по прекращению войны.

Как пишут немецкие СМИ, своим визитом канцлер хочет дать понять, что Германия будет оставаться "сильнейшим поклонником Украины в Европе".

Шольц также анонсировал, что на встрече с Зеленским в Киеве объявит о пакете военной помощи на 650 млн евро, который будет передан до конца года.

"Украина может положиться на Германию. Мы говорим, что делаем. И мы делаем то, что говорим", — отметил Шольц.

Последний раз Шольц приезжал в Киев в июне 2022 года вместе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и тогдашним премьер-министром Италии Марио Драги.

Ранее Германия передала Украине пакет гуманитарной помощи на сумму €200 миллионов в преддверии зимы. Также ФРГ объявила о выделении Украине 60 миллионов евро на гуманитарную помощь. Эти средства были направлены на покрытие нужд жителей восточных регионов страны.

Автор:
Светлана Манько