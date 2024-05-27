Германия выделит еще €60 миллионов на гуммопомощь для Украины

Германия объявила о выделении еще 60 миллионов евро на гуманитарную помощь Украине. Эти средства будут направлены на покрытие потребностей жителей восточных регионов страны.

Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок, передает DW.

Отмечается, что Министерство иностранных дел ФРГ сообщило о планах Германии выделить еще 60 миллионов евро на гуманитарную помощь Украине. Соответствующее заявление глава германского внешнеполитического ведомства сделала в понедельник, 27 мая, на встрече со своими коллегами из ЕС в Брюсселе.

По словам Бербок, эта гуманитарная помощь предназначена именно для жителей восточных регионов Украины, где в настоящее время часто не хватает самого необходимого.

Бербок подчеркнула, что украинцы страдают под российской террористической оккупацией уже более двух с половиной лет, и Германия пытается продолжать доставлять гуманитарную помощь на восток Украины вместе с международными партнерами.

Также она указала, что российский террор конкретно нацелен на людей и нормальную жизнь в Украине.

"Наша полная поддержка в настоящее время еще более важна. Мы хотим мира, и для обеспечения мира Украине нужна поддержка во всех ее измерениях", - заявила Бербок.

Гуманитарная помощь от партнеров

Напомним, в феврале 2024 года правительство Германии решило дополнительно выделить Украине на гуманитарную помощь 100 миллионов евро. В результате этого сумма, выделенная Германией для гуманитарных нужд, достигла 1 миллиарда евро.

Кроме того, после возобновления российских атак на энергетику Украина получила более 600 тонн помощи в виде энергетического оборудования. Помощь, в частности, предоставили Германия, Латвия, Норвегия, ОАЭ, Ирландия, Польша, Финляндия, Швеция, Нидерланды.

Также в мае стало известно, что правительство Дании выделяет новый пакет гуманитарной помощи Украине на 250 млн. датских крон (33,5 млн. евро). Средства пойдут на экстренную помощь наиболее уязвимым категориям украинцев.

Министерство иностранных дел Эстонии объявило о выделении 656 447 евро на гуманитарную помощь Украине. Помощь предназначена, прежде всего, для поддержки потребностей образования в прифронтовых районах и местных детей.

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