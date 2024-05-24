Германия предоставила Украине очередной пакет военной помощи

Германия передала Украине очередной пакет военной помощи, в который вошли боевые машины пехоты Marder, тягачи и артиллерийские снаряды.

Об этом сообщает Правительство Германии.

В частности, Германия передала Украине партию из 20 боевых машин пехоты Marder вместе с боекомплектом, танками, беспилотниками.

Минобороны Германии обновило перечень военной помощи Украине, в который вошли:

10 танков Leopard 1A5

34 беспилотных летательных аппарата RQ-35 Heidrun

20 беспилотных летательных аппаратов Vector

111 винтовок CR 308

80 высокоточных винтовок HLR 338

20 пулеметов MG3 для установки на танки Leopard

540 штурмовых винтовок MK 556

8500 155-мм снарядов

1,75 миллиона боеприпасов для огнестрельного оружия

бронированная ремонтно-эвакуационная машина Bergepanzer 2 ARV

один мостоукладочный танк Biber

16 танкеров Mercedes-Benz Zetros

два минных плуга

одна бронированная инженерная машина Pionierpanzer Dachs

четыре танка для разминирования 1 MC

Кроме того, планируется отправить три реактивных системы залпового огня HIMARS.

Добавим, что министерство обороны Германии готовит дополнительный запрос на 3,8 млрд. евро для военной помощи Украины, поскольку выделенные ранее 7,1 млрд. евро военной помощи почти полностью распланированы. Германия использует эту сумму для оплаты военных товаров, которые Украина покупает непосредственно в промышленности.

Деньги также будут направлены на финансирование перезаказов оружия, которое Бундесвер передал украинской армии.

Помощь от Германии Украине

Напомним, депутаты Бундестага приняли военную помощь Украине в сумме €7,6 млрд еще 2 февраля. Обсуждение бюджета на 2024 год длилось более 68 часов.

Германия – одна из стран, активно помогающих Украине, оказывая военную, политическую и финансовую поддержку. В частности, недавно Германия объявила о передаче Украине шести списанных многоцелевых военных вертолетов Sea King Mk41 вместе с комплектом запасных частей. А одна из немецких компаний поставит в Украину 100 дронов Trinity .

10 апреля Германия объявила о передачу Украине нового пакета военной помощи, в которую вошли артиллерийские снаряды, винтовки, техника для разминирования и разведывательные БПЛА. Также Германия передала гусеничный вездеход Warthog (командная машина), 2 машины для разминирования WISENT 1, 11 мобильных систем разминирования, 3 минные тралы, 120 винтовок Haenel CR308, 50 снайперских винтовок Haenel HLR338, миллион 5 миллионов.

28 марта Германия объявила о новой партии военной помощи, в которую, среди прочего, вошли разведывательные БПЛА, гранатометы, артиллерийские и танковые боеприпасы, аварийные электрогенераторы.

16 февраля во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Берлин Украина и Германия заключили двустороннее соглашение о сотрудничестве безопасности, в продолжении декларации G7 о "гарантиях безопасности" для Украины.

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