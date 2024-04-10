Германия передает новый пакет военной помощи Украине: что получат ВСУ

В среду, 10 апреля, Германия объявила о передаче Украине нового пакета военной помощи, в который вошли артиллерийские снаряды, винтовки, техника для разминирования и разведывательные БПЛА.

Об этом говорится на сайте германского правительства.

Отмечается, что в новый пакет помощи от Германии Украине вошли 6 тысяч снарядов калибра 155 мм, 16 разведывательных БПЛА Vector, 30 разведывательных БПЛА RQ-35 Heidrun, 30 комплектов средств противодействия БПЛА, 70 инфракрасных камер, 680 штурмов.

Также Германия передала гусеничный вездеход Warthog (командная машина), 2 машины для разминирования WISENT 1, 11 мобильных систем разминирования, 3 минные тралы, 120 винтовок Haenel CR308, 50 снайперских винтовок Haenel HLR338, миллион 5 миллионов.

Как отметили в немецком правительстве, Германия оказывает помощь Украине за счет поставок федеральных вооруженных сил и поставок промышленности, финансируемых из государственных фондов.

Помощь Германии Украине

Германия – одна из стран, активно помогающих Украине, оказывая военную, политическую и финансовую поддержку.

28 марта Германия объявила о новой партии военной помощи, в которую, среди прочего, вошли разведывательные БПЛА, гранатометы, артиллерийские и танковые боеприпасы, аварийные электрогенераторы.

Кроме того, Германия объявила о передаче Украине шести списанных многоцелевых военных вертолетов Sea King Mk41 вместе с комплектом запасных частей. А одна из немецких компаний поставит в Украину 100 дронов Trinity.

Также добавим, что депутаты Бундестага приняли государственный бюджет на 2024 год, в котором на военную помощь Украине предусмотрено около 7,6 млрд. евро.