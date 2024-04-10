Німеччина передає новий пакет військової допомоги Україні: що отримають ЗСУ

У середу, 10 квітня, Німеччина оголосила про передачу Україні нового пакету військової допомоги, до якого увійшли артилерійські снаряди, гвинтівки, техніка для розмінування і розвідувальні БПЛА.

Про це йдеться на сайті німецького уряду.

Зазначається, що до нового пакета допомоги від Німеччини Україні увійшли 6 тисяч снарядів калібру 155 мм, 16 розвідувальних БПЛА Vector, 30 розвідувальних БПЛА RQ-35 Heidrun, 30 комплектів засобів протидії БПЛА, 70 інфрачервоних камер, 680 штурмових гвинтівок Haenel MK556.

Також Німеччина передала гусеничний всюдихід Warthog (командна машина), 2 машини для розмінування WISENT 1, 11 мобільних систем розмінування, 3 мінні трали, 120 гвинтівок Haenel CR308, 50 снайперських гвинтівок Haenel HLR338,мільйон набоїв для стрілецької зброї і 5 тисяч детонаторів.

Як зауважили в німецькому уряді, Німеччина надає допомогу Україні за рахунок поставок федеральних збройних сил і постачань промисловості, що фінансуються з державних фондів.

Допомога Німеччини Україні

Німеччина – одна із країн, які активно допомагають Україні, надаючи військову, політичну та фінансову підтримку.

28 березня Німеччина оголосила про нову партію військової допомоги, до якої, серед іншого, увійшли розвідувальні БпЛА, гранатомети, артилерійські та танкові боєприпаси, аварійні електрогенератори тощо.

Крім того Німеччина оголосила про передачу Україні шести списаних багатоцільових військових гелікоптерів Sea King Mk41 разом із комплектом запасних частин. А одна з німецьких компаній поставить в Україну 100 дронів Trinity.

Також додамо, що депутати Бундестагу ухвалили державний бюджет на 2024 рік, у якому на військову допомогу Україні передбачено близько €7,6 млрд.