Німеччина оголосила новий пакет військової допомоги для України з дронами та боєприпасами

Німеччина оголосила про нову партію військової допомоги, до якої, серед іншого, увійшли розвідувальні БпЛА, гранатомети, артилерійські та танкові боєприпаси, аварійні електрогенератори тощо.

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Про це йдеться в повідомленні уряду Німеччини.

Зазначається, що з новим пакетом допомоги Україна отримає 18 тисяч боєприпасів калібру 155 мм із запасів Бундесверу та вироблених на німецьких заводах, снарядів до танків Leopard 2A6, а також 14 розвідувальних БпЛА Vector та 30 розвідувальних БпЛА RQ-35 Heidrun.

Також Німеччина передала 5 гусеничних ремонтно-евакуаційних машин Warthog, 9 гусеничних командних машин-всюдиходів Warthog, 6 машин розмінування WISENT 1, 2 мостоукладачі BEAVER, один інженерний БРЕМ Bergepanzer 2, один БРЕМ 2A1 Dachs, 9 мінних тралів, 3 автомобілі для охорони кордону та 6 паливозаправників Mercedes-Benz Zetros.

Крім того, у пакеті допомоги значаться система спостереження SATCOM, 330 інфрачервоних камер, 2 056 гранатометів RGW90 Matador та 70 гранатометів GMG, 3 тисячі маскувальних сіток, 2 тисячі пончо та 2 аварійні електрогенератори.

Також уряд Німеччини оновив перелік допомоги, яку планує надати Україні в майбутньому. Там з’явилися ракети до систем ЗРК Patriot, 20 бойових бронемашин Marder та інше обладнання.

Допомога Німеччини Україні

Німеччина – одна із країн, які активно допомагають Україні, надаючи військову, політичну та фінансову підтримку. Зокрема, Німеччина оголосила про передачу Україні шести списаних багатоцільових військових гелікоптерів Sea King Mk41 разом із комплектом запасних частин. А одна з німецьких компаній поставить в Україну 100 дронів Trinity.

Нагадаємо, 16 лютого Федеральний уряд Німеччини оголосив про черговий пакет військової підтримки для України на понад €1 млрд з нагоди підписання канцлером Олафом Шольцем і президентом України Володимиром Зеленським німецько-української безпекової угоди.

Також додамо, що депутати Бундестагу ухвалили державний бюджет на 2024 рік, у якому на військову допомогу Україні передбачено близько €7,6 млрд.

Окрім цього, Німеччина вирішила виділити €300 млн фінансової допомоги компанії "Укренерго". Наприкінці жовтня 2023 року очільник українського Міненерго Герман Галущенко зазначав, що Німеччина є найбільшим донором Фонду підтримки енергетики України, адже виділила понад €100 млн. А у лютому 2024 року країною було виділено додаткові €100 мільйонів на гуманітарну допомогу Україні.

У лютому Німеччина оголосила про відправлення чергового пакету військової допомоги Україні, до якого увійшли артилерійські боєприпаси, дрони, датчики і глушилки проти БПЛА, а також машини розмінування. А у березні на черговому засіданні у форматі "Рамштайн" міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про новий пакет допомоги Україні у розмірі €500 млн.

Загалом, з 24 лютого 2022 року Німеччина поставила матеріали із запасів Федеральних збройних сил на суму приблизно €5,2 млрд. Також понад 10 тисяч українських солдатів пройшли військову підготовку в Німеччині. Витрати на це навчання наразі становлять приблизно €282 млн.

Фото: ua.depositphotos.com