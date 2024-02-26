Німеччина виділила новий пакет військової допомоги для України з машинами розмінування, дронами і снарядами

Уряд Німеччини оголосив про відправлення чергового пакету військової допомоги Україні, до якого увійшли артилерійські боєприпаси, дрони, датчики і глушилки проти БПЛА, а також машини розмінування.

Про це повідомляється на офіційному сайті німецького уряду.

Зазначається, що до списку увійшли:

14 тис. артилерійських боєприпасів калібру 155 мм;

4 машини розмінування WISENT 1;

3 мобільних дистанційно керованих і захищених систем розмінування;

250 наборів для розмінування;

10 розвідувальних БПЛА Vector із запасними частинами;

22 антидронові системи;

12 терміналів SatCom;

4 автомобілі для прикордонників;

матеріали для знешкодження вибухонебезпечних предметів.

На сайті уряду повідомляється, що на військову допомогу Україні вже витрачено близько €5 млрд у 2023 році і близько €1,6 млрд у 2022 році. Додаткові €2,9 млрд було виділено в перші два роки війни на допомогу, яка надійде тільки у 2025-2028 роках.

Загалом, з 24 лютого 2022 року Німеччина поставила матеріали із запасів Федеральних збройних сил на суму приблизно €5,2 млрд. Також понад 10 тисяч українських солдатів пройшли військову підготовку в Німеччині. Витрати на це навчання наразі становлять приблизно €282 млн.

Допомога Німеччини Україні

Німеччина – одна із країн, які активно допомагають Україні, надаючи військову, політичну та фінансову підтримку. Зокрема, нещодавно Німеччина оголосила про передачу Україні шести списаних багатоцільових військових гелікоптерів Sea King Mk41 разом із комплектом запасних частин. А одна з німецьких компаній поставить в Україну 100 дронів Trinity.

Нагадаємо, 16 лютого Федеральний уряд Німеччини оголосив про черговий пакет військової підтримки для України на понад €1 млрд з нагоди підписання канцлером Олафом Шольцем і президентом України Володимиром Зеленським німецько-української безпекової угоди.

Також додамо, що депутати Бундестагу ухвалили державний бюджет на 2024 рік, у якому на військову допомогу Україні передбачено близько €7,6 млрд.

Окрім цього, Німеччина вирішила виділити €300 млн фінансової допомоги компанії "Укренерго". Наприкінці жовтня 2023 року очільник українського Міненерго Герман Галущенко зазначав, що Німеччина є найбільшим донором Фонду підтримки енергетики України, адже виділила понад €100 млн. А у лютому 2024 року країною було виділено додаткові €100 мільйонів на гуманітарну допомогу Україні.

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