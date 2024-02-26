Германия выделила новый пакет военной помощи для Украины с машинами разминирования, дронами и снарядами

Правительство Германии объявило об отправке очередного пакета военной помощи Украине, в который вошли артиллерийские боеприпасы, дроны, датчики и глушилки против БПЛА, а также машины разминирования.

Об этом сообщается на официальном сайте немецкого правительства.

Отмечается, что в список вошли:

14 тыс. артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм;

4 машины разминирования WISENT 1;

3 мобильных дистанционно управляемых и защищенных систем разминирования;

250 наборов для разминирования;

10 разведывательных БПЛА Vector с запасными частями;

22 антидроновые системы;

12 терминалов SatCom;

4 автомобиля для пограничников;

материалы для обезвреживания взрывоопасных предметов

На сайте правительства сообщается, что на военную помощь Украине уже потрачено около €5 млрд в 2023 году и около €1,6 млрд в 2022 году. Дополнительные €2,9 млрд были выделены в первые два года войны на помощь, которая поступит только в 2025-2028 годах.

В целом с 24 февраля 2022 года Германия поставила материалы из запасов Федеральных вооруженных сил на сумму около €5,2 млрд. Также более 10 тысяч украинских солдат прошли военную подготовку в Германии. Расходы на это обучение составляют примерно €282 млн.

Помощь Германии Украине

Германия – одна из стран, которые активно помогают Украине, оказывая военную, политическую и финансовую поддержку. В частности, недавно Германия объявила о передаче Украине шести списанных многоцелевых военных вертолетов Sea King Mk41 вместе с комплектом запасных частей. А одна из немецких компаний поставит в Украину 100 дронов Trinity.

Напомним, 16 февраля Федеральное правительство Германии объявило об очередном пакете военной поддержки для Украины более чем на €1 млрд по случаю подписания канцлером Олафом Шольцем и президентом Украины Владимиром Зеленским немецко-украинского соглашения о безопасности.

Также добавим, что депутаты Бундестага приняли государственный бюджет на 2024 год, в котором на военную помощь Украине предусмотрено около €7,6 млрд.

Кроме того, Германия решила выделить €300 млн финансовой помощи компании "Укрэнерго". В конце октября 2023 года глава украинского Минэнерго Герман Галущенко отмечал, что Германия является крупнейшим донором Фонда поддержки энергетики Украины, поскольку выделила более €100 млн. А в феврале 2024 года страной было выделено дополнительные €100 миллионов на гуманитарную помощь Украине.

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