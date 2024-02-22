Бундестаг проголосовал за передачу Украине ракет Taurus

Бундестаг одобрил обращение правительственных партий по поводу дальнейшей военной поддержки Украины в борьбе с Россией. Он призвал федеральное правительство немедленно доставить крылатые ракеты Taurus в атакуемую страну.

Подтверждение того, что Германия таки предоставит Украине дальнобойные ракеты, обнародовал присутствовавший на голосовании нардеп Егор Чернев.

"Только что Бундестаг проголосовал за рекомендацию предоставить Украине системы дальнего действия для нанесения "точечных ударов глубоко в тылу российского агрессора". То есть Таурусов. Это коалиционный документ, в отличие от оппозиционного, который отклонили сегодня чуть раньше", - написал он.

Чернев добавил, что теперь дать "зеленый свет" на поставку должен канцлер Олаф Шольц.

Как пишет Deutschlandfunk, министр обороны Борис Писториус во время дебатов заявил, что Украина может рассчитывать на дальнейшую поддержку Германии. Об этом также свидетельствует недавно заключенное соглашение о безопасности между двумя странами. Однако он не стал комментировать возможную передачу ракет Taurus, которую ранее разрешил.

Издание пишет, что данная система вооружения была включена в заявку с помощью "многословного описания", но прямого наименования системы Taurus в перечне вооружения нет. Депутат Бундестага от ВДП Маркус Фабер объяснил, что у большинства членов коалиции не было проблем с четким определением названия Taurus.

"Это эзопов политический язык. Оппозиция тянула свой проект, там было название - Таурусы. Коалиция компромиссно согласовала текст об оружии дальнего действия. Других ракет для таких целей у Германии нет", - подтверждает Чернев заявление Фабера.

Ракеты Taurus для Украины

Отметим, сегодня днем депутаты немецкого парламента проголосовали против поставок Украине дальнобойных ракет Taurus. Соответствующее предложение было внесено депутатами парламентской группы ХДС/ХСС. Впрочем, во время голосования они не смогли получить достаточное количество голосов. За проголосовали 182, а против - 480. Еще пятеро воздержались.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц на Мюнхенской конференции безопасности заявил, что для предоставления Украине ракет T aurus требуется "правильный момент".

"Этот вопрос странный: вы знаете, что Германия тратит на поставки в Украину больше всего в Европе", – ответил Шольц.

Одним из первых в Германии заговорил о предоставлении Украине дальнобойных ракет Taurus член Бундестага и полковник в отставке Родерих Кизеветтериз. Он считает, что партнеры Украины должны предоставить ей все необходимое на поле боя оружие. Представители Социал-демократической партии также призвали Шольца предоставить данное оружие ВСУ.