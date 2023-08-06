В партии Шольца призвали передать Украине дальнобойные ракеты Taurus

Немецкие политики постепенно меняют свою точку зрения относительно передачи Украине дальнобойных ракет Taurus. Представители Социал-демократической партии немецкого канцлера Олафа Шольца, ранее даже слышать не желавшие о возможности такой передачи, теперь выразили поддержку предоставления данного оружия Украине.

Об этом пишет издание Welt.

Министр обороны страны Борис Писториус также не стал говорить категорически "нет".

Представитель СДПГ Андреас Шварц призывает федеральное правительство поставить Украине крылатые ракеты и не терять драгоценное время, как было с танками.

"Контрнаступление тормозится, у Украины нет значительных военно-воздушных сил для его поддержки. Остаются только управляемые ракеты, такие как крылатые ракеты Taurus, которыми украинская армия могла бы преодолеть минные поля, установленные россиянами, и отвоевать территорию", - сказал он.

Шварц отмечает, что Киев сдержал обещание, которое дал по использованию артиллерийских систем "Mars" и "Himars" и не наносил с них ударов по территории России.

Подобное заявление сделала политик по защите Зеленых Агнешка Брюггер. Она тоже предложила соглашение с Киевом.

"Германия и Украина могут договориться, например, о том, что некоторые территории будут исключены или что оружие будет использовано исключительно против военных целей", - сказала Брюггер.

Представитель СДПГ Нильс Шмид подчеркнул, что поставка Taurus не является красной линией для его партии.

"Я не исключаю, что мы также будем поставлять другие системы, такие как Taurus совместно с американцами", – сказал он, но заметил, что нужно убедиться, что сами украинцы могут взять на себя обслуживание ракет.

Шмид также не обеспокоен тем, что украинцы будут использовать Taurus против целей на территории России, поскольку мы всегда могли полагаться на соответствующие договоренности с Киевом.

Дальнобойные ракеты Taurus: есть ли у Украины шанс их получить

Одним из первых в Германии заговорил о предоставлении Украине дальнобойных ракет Taurus член Бундестага и полковник в отставке Родерих Кизеветтериз. Он считает, что партнеры Украины должны пойти ва-банк и предоставить ей все, что можно использовать на поле боя и что допустимо по международному праву.

27 мая Украина обратилась в Германию с официальным запросом, в котором просит предоставить ей крылатые дальнобойные ракеты Taurus. Президент Украины Владимир Зеленский общался на эту тему с канцлером Германии Олафом Шольцом.

Отметим, Taurus – немецкий аналог британских ракет Storm Shadow, которые уже успешно используются ВСУ. Крылатая ракета Taurus запускается с истребителя и может доставлять 400-килограммовую боеголовку более чем на 500 километров. Ракета считается эффективным оружием против защищенных целей, таких как командные бункеры или склады боеприпасов.

Напомним, Великобритания первой в мире поставила в Украину дальнобойные крылатые ракеты "Storm Shadow", что предоставило стране новые возможности для нанесения ударов большой дальности.