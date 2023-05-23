Член Бундестага и полковник в отставке Родерих Кизеветтериз считает, что партнеры Украины теперь должны пойти ва-банк и предоставить Украине все, что она может использовать на поле боя и что допустимо по международному праву.

В интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland он сказал, что крылатые ракеты Taurus с радиусом действия до 400-500 км были бы очень полезным вкладом Германии.

По его словам, партнеры должны доставить в Украину все, что имеет НАТО, и в питании больше не должно быть красных линий.

Кизеветтер отметил, что Германия имеет небольшое количество этих высокоточных управляемых ракет, но они принесут Украине огромную качественную добавленную стоимость и позволят наносить удары по российской военной инфраструктуре далеко за линией фронта.

"10 лет назад около 600 таких крылатых ракет было закуплено для Бундесвера, но только около 150 из них до сих пор в рабочем состоянии. Однако эти управляемые ракеты использовались бы в Украине гораздо умнее, чем хранятся в Германии", - сказал он.

Ракеты Taurus являются немецким аналогом британских Storm Shadows и имеют лишь очень незначительные отличия, но Taurus имеет большую дальность полета.