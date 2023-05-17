Германия не планирует присоединяться к коалиции истребителей

В Министерстве обороны Германии положительно восприняли попытки некоторых стран создать коалицию по истребителям для Украины, однако сама Германия присоединяться к ней не планирует. В Бундесвере дали понять, что самолеты по их собственным запасам не будут доступны для этой цели.

В Германии заявили, что они помогают Украине, предоставляя самые современные системы противовоздушной обороны, и каждый член Альянса обеспечивает то, что он может, пишет немецкое издание Tagesschau.

После саммита Совета Европы в Рейкьявике канцлер Олаф Шольц подчеркнул, что к Германии в дискуссии о поставках Украине истребителей нет никаких требований.

На вопрос, будет ли Германия участвовать в запланированной международной "коалиции истребителей", канцлер ответил: "Вопрос не так актуален, как его задают".

Шольц сказал, что Германия все еще фокусируется на боеприпасах, танках и инфраструктуре для их ремонта. Германия уже взяла на себя дополнительные обязательства в этих областях.

Великобритания и Нидерланды объявили во вторник о планах создания "международной коалиции" по поставкам Украине истребителей. Соответственно Украина получит истребители F-16 и поддержит обучение.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уверен, что "авиационная коалиция" точно сформируется в 2023 году.