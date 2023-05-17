В Германии хотят изготовить еще шесть радиолокационных систем для Украины

Компания-производитель Hensoldt получила заказы на изготовление еще шести радиолокационных систем TRML-4D для Украины.

Об этом сообщила пресс-служба производителя.

Радары TRML-4D должны усилить противовоздушную оборону Украины. Стоимость заказа превышает 100 млн евро. Планируется, что системы будут переданы Вооруженным силам Украины во второй половине 2023 года после обучения украинских операторов.

Это уже не первый заказ для Украины, полученный компанией. В частности, Hensoldt производил РЛС TRML-4D для Украины в составе ПВО IRIS-T SLM.

"Мы рады поддержать Украину шестью дополнительными радарами TRML-4D, которые еще больше укрепят украинскую сеть воздушного наблюдения и противовоздушной обороны. Мы гордимся тем, что можем доставить столь необходимое оборудование в кратчайшие сроки", - прокомментировал генеральный директор Hensoldt Томас Мю.

TRML-4D использует радарную технологию Active Electronically Scanned Array (AESA) с несколькими лучами цифровой формы. Система раньше времени обнаруживает различные типы воздушных целей, таких как самолеты, вертолеты и крылатые ракеты. TRML-4D обеспечивает быстрое обнаружение и сопровождение около 1500 целей в радиусе до 250 км.

Напомним, недавно Германия подготовила свой крупнейший пакет военной поддержки для Украины, который будет включать помощь более чем на 2,7 млрд евро.