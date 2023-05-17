У Німеччині хочуть виготовити ще шість радіолокаційних систем для України

Компанія-виробник Hensoldt отримала замовлення на виготовлення ще шести радіолокаційних систем TRML-4D для України.

Про це повідомила пресслужба виробника.

Радари TRML-4D мають посилити протиповітряну оборону України. Вартість замовлення перевищує 100 млн євро. Планується, що системи передадуть Збройним силам України в другій половині 2023 року після навчання українських операторів.

Це вже не перше замовлення для України, яке отримала компанія. Зокрема, Hensoldt виготовляв РЛС TRML-4D для України у складі ППО IRIS-T SLM.

"Ми раді підтримати Україну шістьма додатковими радарами TRML-4D, які ще більше зміцнять українську мережу повітряного спостереження та протиповітряної оборони. Ми пишаємося тим, що можемо доставити таке необхідне обладнання у найкоротші терміни", — прокоментував генеральний директор Hensoldt Томас Мюллер.

TRML-4D використовує радарну технологію Active Electronically Scanned Array (AESA) із кількома променями цифрової форми. Система завчасно виявляє різні типи повітряних цілей, таких як літаки, вертольоти та крилаті ракети. TRML-4D забезпечує швидке виявлення та супроводження близько 1500 цілей у радіусі до 250 км.

Нагадаємо, нещодавно Німеччина підготувала свій найбільший пакет військової підтримки для України, який включатиме допомогу на понад 2,7 млрд євро.