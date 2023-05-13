Німеччина готує для України найбільший від початку війни пакет військової допомоги — ЗМІ

Уряд Німеччини сформував черговий пакет військової допомоги для підтримки України на суму близько 2,7 мільярда євро.

Про це повідомляє видання Spiegel, передає німецький телеканал ZDF.

Компетентні відомства та канцлер Олаф Шольц проводили конфіденційні переговори протягом останніх кількох днів. За їхніми результатами сторони прийняли рішення, що Україна має отримати додаткову зброю від Німеччини на суму близько 2,7 мільярда євро протягом найближчих тижнів та місяців.

За інформацією ЗМІ, до списку входять:

20 бронетранспортерів Marder;

30 танків Leopard 1;

15 зенітних танків "Гепард";

200 розвідувальних безпілотників;

4 додаткові зенітні комплекси Iris-T;

боєприпаси для артилерійських установок.

Зазначається, що таким чином Німеччина сформувала найбільший пакет озброєння, який Берлін надавав для посилення Збройних сил України з початку війни в лютому 2022 року.

Нагадаємо, раніше журналісти писали про те, що Німеччина передала Україні другий комплекс ППО IRIS-T. Разом з системою Німеччина надіслала 16 керованих ракет. Згодом це офіційно підтвердив уряд.