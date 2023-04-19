Україна отримала від Німеччини систему ППО IRIS-T - ЗМІ

Німеччина передала Україні другий комплекс ППО IRIS-T. Про це повідомило німецьке видання Spiegel.

За інформацією журналістів, система IRIS-T прибула до України декілька днів тому.

Разом з системою Німеччина надіслала 16 керованих ракет.

Зазначимо, це другий з чотирьох обіцяних Німеччиною комплексів IRIS-T. Коли до України надійдуть ще два, поки що невідомо.

Наземна система протиповітряної оборони добре зарекомендувала себе взимку в районі Києва - підкреслюють в матеріалі. Зокрема, комплекс зробив важливий внесок у захист цивільної інфраструктури від атак ракетами, крилатими ракетами і безпілотниками.

Під час роботи IRIS-T зенітні ракети здатні вражати цілі на висоті до 20 кілометрів і на відстані до 40 кілометрів.

Згідно з інформацією, Швеція передала Німеччині дванадцять пускових майданчиків IRIS-T-SLS. Наразі ведуться пошуки транспортних засобів, на які можна встановити пускові установки, щоб їх також можна було доставити в Україну.

У березні стало відомо, що Федеральний уряд Німеччини планує значно підвищити військову допомоги Україні. Мова йде про збільшення суми з 3 до понад 15 мільярдів євро.

Зазначається, що кошти підуть на закупівлю систем протиповітряної оборони, броньованої гусеничної техніки, і постачання боєприпасів для німецької артилерії.

На початку березня Німеччина передала 9 броньованих мостоукладачів Biber для українських військових.

Нагадаємо, перший комплекс IRIS-T захищає українське небо з середини жовтня. За словами міністра оборони України Олексія Резнікова, з IRIS-T розпочалася нова ера протиповітряної оборони.