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Україна отримала від Німеччини систему ППО IRIS-T - ЗМІ

iris-t німеччина
Німеччина передала Україні другий комплекс ППО Iris-T. Фото: Вікіпедія

Німеччина передала Україні другий комплекс ППО IRIS-T. Про це повідомило німецьке видання Spiegel.

За інформацією журналістів, система  IRIS-T  прибула до України декілька днів тому. 

Разом з системою Німеччина надіслала 16 керованих ракет. 

Зазначимо, це другий з чотирьох обіцяних Німеччиною комплексів IRIS-T. Коли до України надійдуть ще два, поки що невідомо. 

Наземна система протиповітряної оборони добре зарекомендувала себе взимку в районі Києва - підкреслюють в матеріалі. Зокрема, комплекс зробив важливий внесок у захист цивільної інфраструктури від атак ракетами, крилатими ракетами і безпілотниками.

Під час роботи IRIS-T зенітні  ракети здатні вражати цілі на висоті до 20 кілометрів і на відстані до 40 кілометрів.

Згідно з інформацією, Швеція передала Німеччині дванадцять пускових майданчиків IRIS-T-SLS. Наразі ведуться пошуки транспортних засобів, на які можна встановити пускові установки, щоб їх також можна було доставити в Україну.

У березні стало відомо, що Федеральний уряд Німеччини планує значно підвищити військову допомоги Україні. Мова йде про збільшення суми з 3 до понад 15 мільярдів євро.

Зазначається, що кошти підуть на закупівлю систем протиповітряної оборони, броньованої гусеничної техніки, і постачання боєприпасів для німецької артилерії.

На початку березня Німеччина передала 9 броньованих мостоукладачів Biber для українських військових. 

Нагадаємо, перший комплекс IRIS-T захищає українське небо з середини жовтня. За словами міністра оборони України Олексія Резнікова, з IRIS-T розпочалася нова ера протиповітряної оборони.

Автор:
Альона Чернецька