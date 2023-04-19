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Украина получила от Германии систему ПВО IRIS-T - СМИ

iris-t Германии
Германия передала Украине второй комплекс ПВО IRIS-T. Фото: Википедиа

Германия передала Украине второй комплекс ПВО IRIS-T. Об этом сообщило немецкое издание Spiegel.

По информации журналистов, системы IRIS-T   прибыли в Украину несколько дней назад.  

Вместе с системой Германия направила 16 управляемых ракет.  

Это второй из четырех обещанных Германией комплексов IRIS-T. Когда в Украину поступят еще две системы, пока неизвестно.  

Наземная система противовоздушной обороны хорошо зарекомендовала себя зимой в районе Киева – подчеркивают в материале. В частности, комплекс внес важный вклад в защиту гражданской инфраструктуры от атак ракетами, крылатыми ракетами и беспилотниками.

Зенитные ракеты способны поражать цели на высоте до 20 км и на расстоянии до 40 км.

Согласно информации, Швеция передала Германии двенадцать пусковых площадок IRIS-T-SLS. В настоящее время ведутся поиски транспортных средств, на которые можно установить пусковые установки, чтобы их можно было доставить в Украину.

В марте стало известно, что Федеральное правительство Германии планирует значительно повысить военную помощь Украине. Речь идет об увеличении суммы с 3 до 15 миллиардов евро.

Средства пойдут на закупку систем противовоздушной обороны, бронированной гусеничной техники, и поставки боеприпасов для немецкой артиллерии.

В начале мартаГермания передала 9 бронированных мостоукладчиков.   Biber для украинских военных.

Напомним, первый комплекс IRIS-T   защищает   украинское небо с середины октября. По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, с IRIS-T началась новая эра противовоздушной обороны.

Автор:
Альона Чернецкая