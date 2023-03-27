В Німеччині можуть збільшити військову допомогу Україні до €15 млрд

Федеральний уряд Німеччини планує значно підвищити військову допомоги Україні. Мова йде про збільшення суми з 3 до понад 15 мільярдів євро. В Берліні очікуєть, що це буде реалізовано в найближчі роки.



Про це повідомляє Т-online з посиланням на внутрішній звіт Міністерства фінансів Німеччини.

Наразі Берлін виділив 2,2 мільярда євро на фінансування поставок зброї в Україну, а також повторне замовлення систем озброєння для заміни переданої зброї.

Повідомляється, що протягом 2023 року ця сума має зрости до понад 5,4 мільярда євро, а у найближчі роки буде виділено ще 8,8 мільярда євро. В загальному, на таку допомогу було заплановано мільярд.

"У зв'язку з великими матеріальними втратами українських Збройних сил необхідні нові поставки матеріальних засобів. Для того, щоб українські Збройні сили були оснащені стійким обладнанням, яке відповідає їхнім потребам, необхідно негайно укласти численні контракти на закупівлю, які також встановлять платіжні зобов’язання на майбутні фінансові роки", - йдеться в документі Мінфіну.

Зазначається, що кошти підуть на закупівлю систем протиповітряної оборони, броньованої гусеничної техніки, і постачання боєприпасів для німецької артилерії.

Згідно з документом, без подальшої підтримки України існує серйозний ризик її програшу у війні, тому додаткових витрат все одно уникнути не вийде.

На початку березня Німеччина передала 9 броньованих мостоукладачів Biber для українських військових. Найближчими тижнями Україна очікує на чергову партію військової допомоги від Німеччини. Канцлер ФРН Олаф Шольц під час звернення до Бундестагу оголосив про відправку ЗСУ додаткових САУ Gepard і систем Iris-Т.