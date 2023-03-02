Україна найближчими тижнями отримає від Німеччини додаткові САУ Gepard і системи Iris-Т, – Шольц

Протягом найближчих тижнів Україна отримає від Німеччини додаткові САУ Gepard і системи Iris-Т, які захистять від російських повітряних атак. Про це повідомив канцлер ФРН Олаф Шольц під час звернення до Бундестагу, передає "Укрінформ".

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"Путін продовжує робити ставку на воєнну перемогу. Але цієї перемоги не буде. Також і тому, що ми та наші партнери будемо продовжувати підтримувати Україну", – сказав Шольц.

За його словами, промисловість працює над виробництвом боєприпасів і запчастин.

Крім того, вже понад 3 тисячі українських військових отримали навчання в Німеччині, ще для понад тисячі бійців воно розпочнеться незабаром.

Також Шольц розповів, що рішення про передачу всіх видів озброєнь приймаються нелегко, але це робиться в тісній координації зі союзниками та на основі принципу, щоб НАТО не було стороною війни. Однак він вважає, що російська агресія стала поворотним моментом в історії не лише для України, але й для всієї Європи.

Нагадаємо, наприкінці січня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив про підготовку нового пакета військової допомоги Україні. Передбачалося, що його вартість складе 1 млрд євро і включатиме, зокрема, систему Patriot і САУ Gepard.