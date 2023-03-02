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Україна найближчими тижнями отримає від Німеччини додаткові САУ Gepard і системи Iris-Т, – Шольц
Протягом найближчих тижнів Україна отримає від Німеччини додаткові САУ Gepard і системи Iris-Т, які захистять від російських повітряних атак. Про це повідомив канцлер ФРН Олаф Шольц під час звернення до Бундестагу, передає "Укрінформ".
"Путін продовжує робити ставку на воєнну перемогу. Але цієї перемоги не буде. Також і тому, що ми та наші партнери будемо продовжувати підтримувати Україну", – сказав Шольц.
За його словами, промисловість працює над виробництвом боєприпасів і запчастин.
Крім того, вже понад 3 тисячі українських військових отримали навчання в Німеччині, ще для понад тисячі бійців воно розпочнеться незабаром.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Також Шольц розповів, що рішення про передачу всіх видів озброєнь приймаються нелегко, але це робиться в тісній координації зі союзниками та на основі принципу, щоб НАТО не було стороною війни. Однак він вважає, що російська агресія стала поворотним моментом в історії не лише для України, але й для всієї Європи.
Нагадаємо, наприкінці січня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив про підготовку нового пакета військової допомоги Україні. Передбачалося, що його вартість складе 1 млрд євро і включатиме, зокрема, систему Patriot і САУ Gepard.