Українські військові розпочали навчання у Німеччині на танках Leopard

Українські танкісти у понеділок, 13 лютого, розпочали проходити навчання на танках Leopard 2 у Німеччині.

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Про це повідомила речниця Міністерства оборони ФРН, пише "Укрінформ".

"Німеччина вирішила передати Україні 14 танків типу Leopard 2A6. Навчання на цих системах розпочалося сьогодні", - зазначила вона.

За її словами, навчання планується завершити до кінця першого кварталу, що буде синхронізовано з передачею танків.

Нагадаємо, Німеччина вирішила передати Україні Leopard 2 та дозволила реекспорт, адже ряд країн вирішили приєднатися до "танкової коаліції".

Україна отримає першу партію танків Leopard 2 від Німеччини наприкінці березня.