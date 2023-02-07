В Німеччині розповіли, коли відправлять перші танки Leopard 2 до України

Україна отримає першу партію танків Leopard 2 від Німеччини наприкінці березня. Про це 7 лютого повідомила пресслужба німецького Міністерства оборони.

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"Наступні конкретні кроки для нашої підтримки Україні: міністр оборони Борис Пісторіус поспілкувався сьогодні в Україна з Президентом Володимиром Зеленським та колегою Олексієм Резніковим. Наприкінці березня буде доступний Kampfpanzer, Leopard 2 A6 від Німеччини", — йдеться в повідомленні.

Пісторіус відвідав Україну 7 лютого, з собою він привіз модель танка Leopard 2.

В цей же час стало відомо, що компанії Rheinmetall і Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft отримали від федерального уряду Німеччини дозвіл на поставку в Україну 187 основних бойових танків Leopard 1. Терміни поставок цих танків наразі не уточнюють.

Раніше Німеччина вирішила передати Україні Leopard 2 та дозволила реекспорт, адже ряд країн вирішили приєднатися до "танкової коаліції".

Наразі Збройні сили України можуть отримати від західних партнерів 321 танк. Але точні терміни поставки наразі невідомі.