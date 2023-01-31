Україна отримає до 140 танків у першій хвилі допомоги, - Кулеба

Збройні сили України у першій хвилі допомоги мають отримати від союзників 120-140 сучасних західних танків.

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Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на брифінгу.

За його словами, наразі танкова коаліція налічує 12 учасників. Він зазначив, що наразі ще зарано називати всі країни коаліції та їхні практичні внески, бо деякі з них ще мають ухвалити формальні рішення відповідно до своїх внутрішніх процедур.

"Можу лише відзначити, що у першій хвилі внесків Збройні сили України отримають від 120 до 140 одиниць сучасних танків західних моделей. Це Leopard 2, Challenger 2, M1 Abrams. І дуже розраховуємо на Leclerc", - сказав він.

Кулеба додав, що Україна продовжує працювати як над розширенням складу танкової коаліції, так і над збільшенням внесків вже заявленими учасниками.

"Я переконаний, що новий консенсус союзників щодо підтримки України має передбачати рішучість та послідовність. ЗСУ мають отримати всі типи озброєнь, яких вони потребують для оборони та відновлення територіальної цілісності нашої держави", - додав він.

Також міністр наголосив, що Україна наразі веде активні переговори із союзниками щодо передачі реактивної авіації та ракет з дальністю ураження 300 км.

Нагадаємо, після того, як Німеччина вирішила передати Україні Leopard 2 та дозволила реекспорт, ряд країн вирішили приєднатися до "танкової коаліції".

Тепер у Києві вважають логічним наступним кроком передачу сучасних винищувачів. Західні партнери вже обговорюють це питання.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмакзаявивпро позитивні сигнали від Польщі щодо готовності передати винищувачи F-16 у координації з НАТО.

Президент США Джо Байден заявив, що США не планують відправляти винищувачі F-16 в Україну.