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Польща може передати Україні винищувачі F-16, - Єрмак
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що Польща готова передати Україні винищувачі F-16 у координації з НАТО.
"Маємо позитивні сигнали від Польщі, яка готова передати нам їх у координації з НАТО. Танки, винищувачі - чудова компанія по перетворенню російських ворогів на добрива", - зазначив він.
За його словами, робота над отриманням винищувачів F-16 продовжується.
Нагадаємо, що після того, як Німеччина вирішила передати Україні Leopard 2 та дозволила реекспорт, ряд країн вирішили приєднатися до "танкової коаліції".Підписуйтесь на наш Telegram канал
Тепер у Києві вважають логічним наступним кроком передачу сучасних винищувачів. Західні партнери вже обговорюють це питання. Зокрема, в Білому домі заявили, що не виключають включення F-16 в пакет нової військової допомоги.