В США не виключають постачання Україні винищувачів F-16

Після позитивного рішення США щодо поставок ЗСУ танків, українська сторона підняла питання передачі винищувачів. В Білому домі заявили, що не виключають включення F-16 в пакет військової допомоги.

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Про це повідомив заступник радника адміністрації Байдена з нацбезпеки Джон Файнер, передає Reuters.

"Ми не виключаємо та не виключали жодних конкретних систем, ми намагалися адаптувати нашу допомогу до тієї фази боротьби, на якій перебувають українці", - сказав він.

Радник міністра оборони України Юрій Сак зауважив, що США зможуть відіграти ключову роль у затвердженні рішення про постачання винищувачів.

Сили оборони України потребують винищувачів від початку повномасштабного вторгнення РФ. Військові літаки українська сторона запитувала у партнерів майже з того моменту як почала просити танки. Останнє союзники вирішили надати тільки на початку 2023 року.

Український пілот анонімно розповів Reuters, що багато його колег у ВПС брали уроки англійської у вільний час в очікуванні, що одного дня Київ отримає іноземні літаки, такі як винищувач F-16.

Нагадаємо, що після того, як Німеччина вирішила передати Україні Leopard 2 та дозволила реекспорт, ряд країн вирішили приєднатися до "танкової коаліції".

Тепер у Києві вважають логічним наступним кроком передачу сучасних винищувачів. Західні партнери вже обговорюють це питання.