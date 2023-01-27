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В США не виключають постачання Україні винищувачів F-16
Після позитивного рішення США щодо поставок ЗСУ танків, українська сторона підняла питання передачі винищувачів. В Білому домі заявили, що не виключають включення F-16 в пакет військової допомоги.
Про це повідомив заступник радника адміністрації Байдена з нацбезпеки Джон Файнер, передає Reuters.
"Ми не виключаємо та не виключали жодних конкретних систем, ми намагалися адаптувати нашу допомогу до тієї фази боротьби, на якій перебувають українці", - сказав він.
Радник міністра оборони України Юрій Сак зауважив, що США зможуть відіграти ключову роль у затвердженні рішення про постачання винищувачів.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Сили оборони України потребують винищувачів від початку повномасштабного вторгнення РФ. Військові літаки українська сторона запитувала у партнерів майже з того моменту як почала просити танки. Останнє союзники вирішили надати тільки на початку 2023 року.
Український пілот анонімно розповів Reuters, що багато його колег у ВПС брали уроки англійської у вільний час в очікуванні, що одного дня Київ отримає іноземні літаки, такі як винищувач F-16.
Нагадаємо, що після того, як Німеччина вирішила передати Україні Leopard 2 та дозволила реекспорт, ряд країн вирішили приєднатися до "танкової коаліції".
Тепер у Києві вважають логічним наступним кроком передачу сучасних винищувачів. Західні партнери вже обговорюють це питання.