Словаччина обговорює можливість передачі Україні винищувачів МіГ-29 – міністр

Словаччина обговорює із союзниками передачу Україні винищувачів МіГ-29. Про це заявив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь на онлайн-брифінгу в Ukraine Media Center Odesa, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

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"Ми готові обговорити передачу літаків МіГ-29 Україні. Рішення словацького уряду залежить насамперед від рішення уряду України, а також від згоди союзників з цього питання. Ми це зараз обговорюємо. Ми не збираємося віддавати їх кудись ще. Ми все ще хочемо передати їх Україні", - сказав він. За словами міністра, ці винищувачі зараз перебувають на одній із баз у Словаччині.

Також, за словами Надя, у разі передачі США винищувачів F-16 словацька сторона із задоволенням забезпечить навчання українських пілотів. "Поки що це не сталося, і наш пріоритет зараз - передати Україні МіГ-29, щоб допомогти Україні оборонятися", - наголосив він.

Водночас глава словацького Міноборони зазначив, що обговорення передачі Україні зі Словаччини танків Leopard зараз не ведеться, є лише домовленість про передачу українській армії 30 бойових машин піхоти в обмін на отримання 15 Leopard із Німеччини.

"Минулого року у нас була угода з Німеччиною, що ми зможемо передати 30 БМП української армії в обмін на 15 Leopard з Німеччини. Ми отримали лише один танк у грудні і очікуємо, що з березня отримуватимемо по два танки на місяць", - сказав він.

Водночас Надь зазначив, що словацька сторона запропонувала поставити Україні радянські танки Т-72 в обмін на отримання танків західного зразка - Leopard або інших, і готова це зробити "хоч завтра".

Нагадаємо, що 25 січня уряд Німеччини ухвалив рішення надати Збройним силам України основні бойові танки Leopard 2 і дозволив їхній реекспорт іншим країнам.