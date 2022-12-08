Ренкінг HR-ініціатив Ренкінг HR-ініціатив
Ренкінг: Корпоративний корпус Ренкінг: Корпоративний корпус
Точка У Точка У
Проєкт "Штаб-квартира" Штаб-квартира
Бізнес працює Бізнес працює
Бізнес-фронт Бізнес-фронт
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Категорія
Політика
Дата публікації

Словаччина надасть новий пакет військової допомоги Україні

Словаччина надасть новий пакет військової допомоги Україні

Словаччина надасть Україні новий пакет військової допомоги на 10,5 млн євро. Туди ввійдуть, зокрема, системи розмінування та боєприпаси. 

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику.
Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки.
Підтримати delo.ua

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков після зустрічі зі словацьким колегою Ярославом Надем у Києві.

"Вдячний Словаччині за рішення надати додатковий пакет військової допомоги Україні розміром 10,5 млн євро. Системи розмінування і боєприпаси допоможуть нашим солдатам на полі бою", - зазначив він.

Крім того, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив під час брифінгу з главою МЗС Словаччини Растіславом Качером, що Україна отримає від Словаччини 300 електрогенераторів.

Главою МЗС Словаччини додав, що новий пакет військової допомоги Україні включає боєприпаси, у тому числі великого калібру, теплі речі для військових та інше спорядження.

Нагадаємо, 9 жовтня Словаччина передала Україні дві самохідні артилерійські установки Zuzana 2.

Автор:
Ніна Комащенко