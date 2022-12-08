Словаччина надасть новий пакет військової допомоги Україні

Словаччина надасть Україні новий пакет військової допомоги на 10,5 млн євро. Туди ввійдуть, зокрема, системи розмінування та боєприпаси.

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Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков після зустрічі зі словацьким колегою Ярославом Надем у Києві.

"Вдячний Словаччині за рішення надати додатковий пакет військової допомоги Україні розміром 10,5 млн євро. Системи розмінування і боєприпаси допоможуть нашим солдатам на полі бою", - зазначив він.

Крім того, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив під час брифінгу з главою МЗС Словаччини Растіславом Качером, що Україна отримає від Словаччини 300 електрогенераторів.

Главою МЗС Словаччини додав, що новий пакет військової допомоги Україні включає боєприпаси, у тому числі великого калібру, теплі речі для військових та інше спорядження.

Нагадаємо, 9 жовтня Словаччина передала Україні дві самохідні артилерійські установки Zuzana 2.