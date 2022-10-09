Словаччина передала Україні дві САУ Zuzana 2

Словаччина передала Україні дві самохідні артилерійські установки Zuzana 2. Про це в Twitter повідомив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь.

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"До його 70-річчя ви вручили подарунок агресору-Путіну. Ще дві нові гаубиці Zuzana 2 тепер в Україні", - написав міністр.

Нагадаємо, 2 жовтня стало відомо, що словацька держкомпанія Konštrukta-Defence виготовить для України ще 16 155-міліметрових самохідних гаубиць Zuzana 2. При цьому виробництво нової техніки спільно фінансуватиметься Данією, Німеччиною та Норвегією, які виділили на це 92 мільйони євро.