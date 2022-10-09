- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
Словакия передала Украине две САУ Zuzana 2
Словакия передала Украине две самоходные артиллерийские установки Zuzana 2. Об этом в Twitter сообщил министр обороны Словакии Ярослав Надь.
Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.Поддержать delo.ua
"К его 70-летию вы вручили подарок агрессору-Путину. Еще две новые гаубицы Zuzana 2 теперь в Украине", – написал министр.
Напомним, 2 октября стало известно, что словацкая госкомпания Konstrukta-Defence изготовит для Украины еще 16 155-миллиметровых самоходных гаубиц Zuzana 2. При этом производство новой техники будет совместно финансироваться Данией, Германией и Норвегией, которые выделили на это 92 миллиона евро.