Словаччина виготовить для України ще 16 САУ Zuzana 2: за них заплатять Данія, Німеччина та Норвегія

Словацька держкомпанія Konštrukta-Defence виготовить для України ще 16 155-міліметрових самохідних гаубиць Zuzana 2. Про це повідомляє Міністерство оборони Словаччини.

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Відповідну угоду 2 жовтня підписали у Копенгагені міністри оборони Словаччини Ярослав Надь та Данії Мортен Бьодсков.

При цьому виробництво нової техніки спільно фінансуватиметься Данією, Німеччиною та Норвегією, які виділили на ці цілі 92 мільйони євро.

"Україна потребує нашої допомоги у захисті своєї країни та життя людей, тому ми також намагаємося знайти всі можливості на міжнародному рівні, щоб надати їй дієву підтримку", - сказав Надь, додавши, що артилерійські системи є ключовим елементом бойового забезпечення у широкому спектр операцій.

Зазначається, що гаубиці за контрактом для України будуть виготовлені протягом найближчих місяців та поступово поставлені починаючи з другої половини 2023 року.

Нагадаємо, що в серпні Словаччина вже поставила чотири з восьми гаубиць Zuzana 2 Україні за договором про комерційну купівлю-продаж, укладеним у червні поточного року.