Словаччина має намір передати Україні свої винищувачі

Чехія з вересня допоможе Словаччині патрулювати її повітряний простір, щоб словацька сторона могла без ризиків для своєї безпеки передати Україні винищувачі МІГ-29.

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Про це заявив прем'єр-міністр Чехії Петро Фіала в ефірі чеського телебачення, повідомляє CT24.

Фіала та прем'єр-міністр Словаччини Едуард Хегер обговорювали російсько-українську війну в ефірі однієї з телепрограм. Політики зазначили, що вірять у перемогу України та мають намір надати суттєву військову допомогу. Вони також зізналися, що всіх здивувало, наскільки ефективно Україна змогла захищатися від вторгнення Росії, чия армія на папері мала бути набагато сильнішою.

Оскільки Словаччина передає Україні свої військові літаки МІГ-29, її уряд у червні звернувся до Чехії з проханням допомогти у патрулюванні неба доти, доки в країні не стануть на бойове чергування вже замовлені винищувачі F-16. При цьому не повідомляється, коли Україна отримає винищувачі.

"Необхідно, щоб вони мали зброю, щоб вони могли боротися за свою незалежність, нашу безпеку і нашу свободу. Вони борються і за нас теж", - зазначив Фіала.

Він також заявив, що у разі потреби Чехія готова взяти участь у навчанні українських військових.

Також стало відомо, що Білий дім ухвалив рішення передати Україні норвезькі зенітно-ракетні комплекси NASAMS. ЗРК увійдуть до нового пакету військової допомоги вартістю 820 мільйонів доларів, про який оголошували 1 липня.

Ця сума включає 770 млн доларів із фондів Ініціативи сприяння безпеці України (USAT), а також санкціоновану президентом США Джо Байденом допомогу на 50 млн доларів.