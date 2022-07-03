Словакия собирается передать Украине свои истребители

Чехия с сентября поможет Словакии патрулировать ее воздушное пространство, чтобы словацкая сторона могла без рисков для своей безопасности передать Украине истребители МИГ-29.

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Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала в эфире чешского телевидения, передает CT24.

Фиала и премьер-министр Словакии Эдуард Хегер обсуждали российско-украинскую войну в эфире одной из телепрограмм. Политики отметили, что верят в победу Украины и намерены предоставить существенную военную помощь. Они также признались, что всех удивило, насколько эффективно Украина смогла защищаться от вторжения России, чья армия на бумаге должна была быть намного сильнее.

Так как Словакия передает Украине свои военные самолеты МИГ-29, ее правительство в июне обратилось в Чехию с просьбой помочь в патрулировании неба до тех пор, пока в стране не станут на боевое дежурство уже заказаны истребители F-16. При этом точно не сообщает, когда Украина получит истребители.

"Необходимо, чтобы у них было оружие, чтобы они могли бороться за свою независимость, нашу безопасность и нашу свободу. Они сражаются и за нас тоже", — отметил Фиала.

Он также заявил, что в случае необходимости Чехия готова принять участие в обучении украинских военных.

Также стало известно, что Белый дом утвердил решение передать Украине норвежские зенитно-ракетные комплексы NASAMS. ЗРК войдут в новый пакет военной помощи стоимостью 820 миллионов долларов, о котором объявляли 1 июля.

Эта сумма включает 770 млн долларов из фондов Инициативы содействия безопасности Украины (USAT), а также санкционированную президентом США Джо Байденом помощь на 50 млн. долларов.