Чешские власти за дальнейшие поставки оружия Украине и обучение в Чехии украинских военных

Президент Чехии Милош Земан и Премьер-министр Чехии Петр Фиала выступают за дальнейшие поставки оружия Украине и обучение в Чехии украинских военных. Об этом пишет чешское издание Ceske Noviny.

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"Если бы не было российской военной агрессии в Украине, я бы на это не согласился. Так что да, я бы согласился и на поставку оружия, и на обучение украинских солдат", — сказал Земан в эфире телепрограммы Partie Terezia Tománková на телеканале CNN Prima News.

В свою очередь премьер-министр Чехии Петр Фиала, в программе Otázky Václav Moravec на чешском телевидении сообщил, что Чехия готова принять участие в обучении украинских солдат, если это будет необходимо. По его словам, Украине по-прежнему необходимо помогать в военном отношении, но и Чехии нужна солидарность западных стран в виде компенсации за предоставленную военную технику.

"Страны НАТО начинают обучать украинских солдат освоению новых технологий, с которыми они еще не привыкли работать. Если будет необходимо, мы сделаем это, как и другие страны НАТО или ЕС. Мы к этому готовы", — сказал Фиала.

Напомним, ранее Земан подписал решение о согласии на вступление в ряды Вооруженных сил Украины 103 граждан Чехии.

До полномасштабного вторжения России в Украину Земан был известен своей пророссийской позицией. В частности он критиковал санкции против России за аннексию Крыма, однако позже он кардинально изменил свою позицию и начал активно поддерживать Украину.