Президент Чехии разрешил более ста своим гражданам ехать на защиту Украины

Президент Чехии Милош Земан подписал решение о согласии на вступление в ряды Вооруженных сил Украины 103 граждан Чехии. Об этом сообщил спикер чешской президентской канцелярии Йиржи Овчачек. Решение президента должен еще подписать премьер-министр страны.

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"Президент Республики Чехия Милош Земан подписал согласие на вступление в ряды Вооруженных сил Украины 103 граждан на основании их заявлений, поданных в соответствии с законом о военной службе и ее закреплении", - написал Овчачек в Twitter .

Напомним, что в середине апреля министерство обороны Чехии сообщило, что чешские предприятия оборонной промышленности будут ремонтировать украинскую бронетехнику. Первый контракт – ремонт танков Т-64. В дальнейшем чехи могут обслуживать БРД и БРДМ.

На чешских предприятиях оборонной промышленности будут проводить масштабные работы, в том числе по капитальному ремонту и вводу в эксплуатацию оборудования, которое находилось на длительном хранении.