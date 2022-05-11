Президент Чехії дозволив більше ста своїм громадянам їхати на захист України

Президент Чехії Мілош Земан підписав рішення про згоду на вступ до лав Збройних сил України 103 громадян Чехії. Про це повідомив речник чеської президентської канцелярії Їржі Овчачек. Рішення президента має підписати прем’єр-міністр країни.

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"Президент Республіки Чехія Мілош Земан підписав рішення про згоду на вступ до лав Збройних сил України 103 громадян на підставі їх заяв, поданих відповідно до закону про військову службу та її закріплення", – написав Овчачек у Twitter.

Нагадаємо, що в середині квітня міністерство оборони Чехії повідомило, що чеські підприємства оборонної промисловості ремонтуватимуть українську бронетехніку. Перший контракт – ремонт танків Т-64. Надалі чехи можуть обслуговувати також БРД та БРДМ.

На чеських підприємствах оборонної промисловості проводитимуть масштабні роботи, у тому числі з капітального ремонту та введення в експлуатацію обладнання, яке перебувало на тривалому зберіганні.